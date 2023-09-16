蔡依林開心慶生！勾出五月天阿信獻祝福 「甜蜜暱稱」意外曝光
蔡依林昨（15）日迎來43歲生日，她在IG的限時動態貼出粉絲做的翻糖蛋糕認證照，工作行程忙碌的她，近來正在大陸進行「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，今（16）日剛好開唱地在大陸合肥，因此她提早前往當地準備，在下飛機時，大票粉絲不忘在現場祝賀，讓她在微博發文感謝，而這篇文驚喜勾出五月天阿信留言，阿信稱蔡依林為「公主」，甜蜜暱稱讓許多粉絲忍不住敲碗，希望兩人能夠合體演出。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡依林15日深夜在微博發文向粉絲道謝：「謝謝大家這麼晚還來機場送上祝賀，感謝大家都平安，願大家都睡得香甜美好，每天都開開心心喔！」阿信則是現身留言處表示：「公主，生日快樂。」粉絲看到後，都紛紛留言向阿信喊話：「五月花該合體了，不然你也可以先交一下〈今天妳要嫁給我〉live版MV」、「距離上次合作過去快4年了哥，期待一個再合作不過分吧」、「哥！什麼時候五月花再合體」。
剛好今晚蔡依林在大陸合肥舉行「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，因此有粉絲敲碗，希望該場演唱會的嘉賓就是五月天，不過可以發現阿信留言的定位是在台灣，看起來應該是機會不大了。