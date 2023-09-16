Google創辦人低調離婚！相關細節均保密 妻子曾被傳與馬斯克有染
Google共同創辦人布林（Sergey Brin），今年5月26日與華裔妻子莎娜漢（Nicole Shanahan）悄悄辦妥離婚手續，正式結束婚姻關係。之前《華爾街日報》爆料莎娜漢與布林的好友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有染，雖然報導旋即遭到馬斯克與莎娜漢否認，但在布林與莎娜漢正式離婚後，有媒體認為莎娜漢與馬斯克的婚外情傳聞，是壓垮她與布林婚姻的最後一根稻草。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Business Insider》報導，布林於2022年1月向法院提起離婚，而在今年5月26日，兩人正式悄悄地簽署了離婚協議。布林提出離婚時的理由是「無法彌合的分歧」，但《華爾街日報》在2022年7月爆料，稱兩人離婚是因為莎娜漢與馬斯克有婚外情。《華爾街日報》說兩人是在2021年12月發生關係，而也就是在那個時間點，布林開始與莎娜漢分居。
但這說法很快遭到馬斯克與莎娜漢否認，馬斯克在推特（現為X）發文重砲抨擊《華爾街日報》報導，稱內容「全是狗屎」，說自己與莎娜漢在過去3年只見過兩次面，且兩次都有很多人在場，沒有什麼浪漫成分。莎娜漢也嚴詞否認與馬斯克有婚外情，並在接受《時人》雜誌訪問時表示，這個醜聞讓人崩潰。
布林一直希望自己的離婚官司能夠保密，並以擁有未成年子女為理由，希望離婚文件不要對外公開，但遭到法院拒絕。根據協議，兩人將共同分擔4歲女兒的監護權。法院文件顯示，配偶贍養費、律師費和財產歸屬的問題，兩人都已在婚前協議同意透過秘密仲裁解決，金額保密，而莎娜漢也沒有提出異議。