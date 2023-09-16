中華職棒／陳子豪開轟中信兄弟9:4擊敗樂天！13216人本季桃園新高
中華職棒中信兄弟今（16）日在桃園球場交手樂天桃猿，由鄭浩均先發對上陳克羿，結果兄弟陳子豪首局就轟出2分砲，第5局陳文杰又敲出超前安打，終場中信9:4擊敗樂天桃猿，樂天吞下3連敗，跟中信兄弟並列聯盟第一，這場比賽桃園球場湧進13216位球迷進場，創下本季桃園球場進場人數新高。
記者吳政紘/綜合報導
兄弟首局許基宏獲得四壞球，陳子豪轟出右外野2分打點全壘打，樂天2局下由朱育賢擊出中外野安打，林承飛敲出右外野二壘安打，郭永維補上中外野三壘安打，貢獻2分打點，一棒追平比數。
樂天3局下靠著陳俊秀適時安打再打下1分超前，兄弟4局重啟攻勢，許基宏選到四壞球，又是陳子豪擊出右外野安打，推進到得點圈之後，王政順的內野滾地球先追分，陳文杰敲出中外野二壘打，帶有1分打點，順利超前。
第5局中信有分數進帳，王威晨、岳政華、許基宏連續出現安打，再打下1分，前5局中信2分領先。
兄弟王政順6局擊出投手前滾地球，並利用傳球失誤上壘，張仁瑋、高宇杰、王威晨連續安打，幫助球隊再添2分保險分，最終樂天以5分差落敗。
鄭浩均先發主投5.2局，共用95球，被擊出6支安打，投出3次三振，1次四壞球，失3分為自責分，拿到本季第9勝。