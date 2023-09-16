最愛舊手機！大馬男子30年蒐集500支手機 留給後代當「傳家寶」
一般人都喜歡新手機、使用新功能，像是最新iPhone 15剛上市，隨即引爆換機熱潮，但馬來西亞有名男子跟大家不太一樣，他對舊手機情有獨鍾，30年來，他花費超過20萬令吉（約新台幣160萬）蒐集500部舊手機，他把這些手機當作古董收藏，要保留給後代作為「傳家寶」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
49歲的大馬男子阿茲祖（Azizol Dollah），從19歲開始，就愛上了蒐集手機。30年來，他蒐集各種品牌和型號的手機，像是諾基亞3210、摩托羅拉D688、易立信S868、三星N188等曾經熱銷的經典手機，多數都是他在90年代時購入。
阿茲祖受訪時表示，「我很迷戀擁有舊手機，願意省下錢來滿足興趣。」
阿茲祖的收藏中，價格最高的是諾基亞7600和6600型號手機，他的老婆受他影響，也迷上了這個興趣。不過，自從智慧型手機問世後，阿茲祖對收購舊手機的興趣就下降了不少。他認為跟現在智慧型手機的觸控式螢幕相比，舊手機的設計較具獨特性，就連機身的按鈕都有自己的優勢。
他表示，自己不會日賣掉這些舊手機，會保留下來給後代子孫，「我希望年輕人可以認識這些舊手機，把它們當作古董收藏，因為它們很有價值。」