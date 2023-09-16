罷工效應浮現！UAW與美國3大車廠重啟協商　「可升級式」罷工受矚

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然而，福特之後就改口發了一份聲明，指出由於生產系統的高度關聯性，雖然罷工規模僅針對有限的工廠，但卻會帶來擴散出去的連鎖反應。福特在週五，已經告知600位未參與罷工的工人也不用來上班，因為他們無班可上。而通用汽車也表示，預計下週有2000位未參與罷工的工人，也必須退出工作崗位，因為受到罷工影響無法取得裝配零件。
UAW的主席費恩（Shawn Fain）未採取全面罷工，而是分階段罷工，在給資方壓力的同時也保留轉圜餘地。費恩認為採取這樣的罷工策略，能讓資方難以判斷形勢，因為罷工的規模隨時還能升級，且那些未參與罷工的工廠事實上也會受到影響。另外，由於罷工期間UAW將支付參與罷工勞工每週500美元的津貼，因此UAW也必須考慮本身的資金預算。目前UAW擁有8.25億美元的應急基金，可用來支付罷工產生的費用，延長戰線不成問題，但仍需要謹慎規劃。
UAW的主要訴求包括加薪40％、縮短工時、恢復固定福利養老金、增加工作保障、取消分層工資制度。而3大車廠的承諾條件則是加薪20％，但沒有UAW要求的其他改革與福利。對於3大車廠堅持，加薪40％就會讓公司破產並失去競爭力，費恩則回擊，罷工不會破壞美國的經濟，只會破壞「億萬富翁們的」收入。
美國總統拜登呼籲3大車廠回應UAW的訴求，但白宮表示，政府不會直接介入調解，將交由勞資雙方談判協商。川普則批評拜登大力推動的電動汽車，是造成美國傳統汽車業遭受威脅的就業殺手。