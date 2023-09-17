李佳琦直播翻車！「79元眉筆不貴」掀眾怒　折射出中國年輕人焦慮

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官媒央視也帶頭批判，稱「很多網紅、主播在賺錢之前很卑微，賺錢之後就變得非常膨脹...注定是令人厭惡的」。李佳琦的微博仍停留在9月11日所發的道歉聲明，這位曾經的直播帶貨一哥，既得罪了粉絲又遭到央視炮轟，估計至少要消失在大眾視線一段時間。
但李佳琦這次翻車，真的只是因為賺錢之後膨脹了嗎？從中國年輕網友爆表的憤怒指數，不難看出背後帶有對於自身經濟處境的焦慮，以及對於中國夢幻滅的失望。
李佳琦說眉筆一直都賣79元人民幣，「這麼多年都是這個價格，哪裡貴了？」他的疑惑正好點出問題核心，年輕人過去或許不覺得一隻眉筆79元貴，但如今青年失業率屢創新高，越來越多人只能啃老躺平，這時要花79元來買眉筆，當然就會猶豫再三。改變的不是眉筆的價格，而是年輕人的消費能力。
而李佳琦「工資漲沒漲？有沒有認真工作？」的靈魂拷問，在經濟蒸蒸日上、人人有錢賺的時代，可能不會覺得特別刺耳，甚至像是敦促觀眾成長的雞湯。但在現今，許多中國畢業生找一份工作都難的時代，當然就會引發廣泛的憤怒。中國直播帶貨發展多年，像李佳琦這種等級的主播，他對自己的定位可能早已不是主打便宜大碗的價位戰，但是在中國年輕人消費降級的當下，他對價格的不敏感，正是與粉絲之間無法跨越的鴻溝。
中國提振經濟想要靠內需，但從李佳琦翻車可以看見，如今深陷於價格焦慮的中國消費者，希望他們增加消費來刺激經濟復甦，恐怕也是難以承受之重。