羽球／高中盃團體賽精彩落幕 西苑合庫男團封王、勇源治平居亞
112年花蓮縣太平洋全國高中盃羽球錦標賽於花蓮縣立體育館隆重開戰。這場被視為高中選手年度最重要戰役之一的盛會，吸引了來自全台各地近百支隊伍，參賽人數也突破1600人創下歷史新高。歷經多日激戰團體冠軍出爐，男團由西苑合庫鏖戰5局險勝勇源治平，女團則由亞柏雄中擊敗中租大同重回冠軍寶座，同時也是亞柏雄中女團第九度拿下高中盃團體冠軍。
記者廖聿偉/綜合報導
男團冠軍戰由西苑合庫A對上勇源治平A，這是兩隊首次在高中盃決賽碰頭，第一點西苑合庫A派出鄭立朋直落二率先開出紅盤，不過勇源治平陳少軒、何文勛/邱紹華分別在第二點及第三點拍落對手將局勢逆轉，第四點西苑合庫A蔡富承/賴柏佑挺住壓力將比分扳平，最終由李宗叡擔綱決勝點，以24:22、21:10拿下比賽助隊伍奪冠。
西苑合庫劉治倫教練表示，今年的第一點及第二點的都是高二的學生，賽前就有告訴選手不要有壓力，要放手去打享受比賽。而從領先到落後再到逆轉奪冠，教練則說期間就是不斷鼓勵選手們要專注在比賽，並且要專注到最後才知道誰贏誰輸。接下來選手們還有個人組賽事，教練也期待選手們能有更多表現，斬獲更多佳績。
女團冠軍戰，由曾經八連霸的亞柏雄中A與去年冠軍中租大同A再次上演對決戲碼，第一點中租大同A由黃聖淳擊敗亞柏雄中A吳善喬搶先拿下，隨後亞柏雄中穩住陣腳，由顏苡安、周芸安/黃可欣、孫亮晴/楊佳淇接連拿下三點，順利幫助隊伍重回冠軍寶座，這也是亞柏雄中女團在高中盃拿下的第九座后冠。另外，112年全國高中盃羽球錦標賽團體冠軍戰精彩落幕，個人組冠軍戰將於9月20日開打。