MLB／大谷翔平本季結束了！被天使放入傷兵名單　手肘恐二度動刀

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天使16日在主場以2：11敗給老虎隊後，確定無緣季後賽，記者進入球員休息室也發現大谷的置物櫃已經被清空，手套、球棒、釘鞋等個人物品都都被清空，只剩下一些球衣和他的運動包。
根據《 The Athletic》記者Sam Blum 報導，天使球團於17日宣布將大谷翔平放入傷兵名單，本季確定提前結束。大谷除了右側腹斜肌緊繃不適之外，右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，很可能進行生涯第二度的Tommy John手術。
經紀人Nez Balelo在本月初受訪時表示，大谷翔平接受手術是不可避免的事情，但目前尚未決定要採用何種方式治療。如果大谷接受TJ手術恢復時間至少需要一年，若採修復手術而非重建手術的話，修復期可縮短9至10個月。
大谷翔平本季以打者身分出賽135場，打擊率.304，擊出44支全壘打、95分打點，攻擊指數（OPS）高達1.066，作為投手方面，大谷在132局投球中，丟出167次三振，防禦率為3.14，繳出10勝5敗成績，投打數據亮眼，有望贏得生涯第二座美聯MVP。
大谷翔平即將於本季結束後成為自由球員，儘管大谷在下個賽季恐怕無法登板投球，僅剩下一刀流，但他仍有望拿到一張至少5億美元（約159億新台幣）的大聯盟史上最大張合約。