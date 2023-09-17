賴佩霞「已拖累郭台銘」！一針見血關鍵曝光 沈富雄：很多人跑了
鴻海創辦人郭台銘日前召開記者會宣布副手人選，是資深女星賴佩霞，由於她同時是台劇《人選之人》飾演總統候選人的林月真，劇內劇外剛好都在選舉，引發不少話題。但才剛過沒幾天，賴佩霞除了雙國籍問題以及學歷真偽問題以外，連原本出演的舞台劇《蘑菇》也退票取消，掀起負面聲浪。對此，沈富雄15日在政論節目表示，郭台銘支持度已經被賴佩霞拖累，一些相信郭台銘是治國人才的人都跑了。
記者張嘉哲/綜合報導
沈富雄日前在節目《少康戰情室》分析，賴佩霞的學歷真假跟雙重國籍其實都不是最重要的，這都只是枝節的問題，如果不能解決就換人而已，「但最重要的是，自從郭台銘宣布副手之後，所有聲量是負面大於正面，對郭台銘來說是扣分的」。
沈富雄說，郭董現在能夠走到今天，是因為有一部分的人相信郭董是治國的人才，但是賴佩霞出現之後，原本支持郭董的人就會想說「郭董，原來你把這個治國，總統、元首這個位子當作這樣來處理」，所以無形之中支持的選民跑走非常多人。
對於很多人說賴佩霞演講的很好，沈富雄卻有不同看法表示，賴佩霞說「我是君子成人之美」，我覺得這個也是用詞不當，意思是看到郭董沒辦法，就拉他一把，然後不忘酸他幾句、玩他一番，我覺得賴佩霞當天是佔了上風，郭董是一臉無可奈何。」沈富雄說，郭台銘一路走到現在，沒人害他，但卻愈走愈窄，山窮水盡「都是你自己幹的」。
而對於因為賴佩霞擔任郭董副手辭演舞台劇《蘑菇》引發極大討論，《蘑菇》團隊也發文表示「對於每一位關心動見体劇團跟《蘑菇》的朋友，我們都收到了，深深感謝，對於這次《蘑菇》取消出演，我們感到萬分可惜」團隊強調「本檔期停演的決定，非任何人、任何單位樂意所見，建立健全的工作環境跟制度，是劇團一直致力的目標跟原則，再次感謝各界的支持與關心。」