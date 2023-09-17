玩「國王遊戲」遭侵犯！年輕妹身心崩潰就醫 法官打臉3惡男判刑
去年8月間，屏東一名女子小美（化名），與3名男性友人相約到KTV喝酒唱歌，之後又到自家住處續攤，未料3男竟藉著玩「國王遊戲」，強行對小美猥褻侵犯，讓小美因此身心崩潰就醫，案件曝光後，法官認為，3男於犯案後否認犯行，且避重就輕，也未與被害人達成和解，因此依2人以上共同犯強制猥褻罪，各處4年6個月，全案仍可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，小美當時與3男（陳男、朱男、羅男）相約續攤，不料3男竟藉「國王遊戲」猥褻小美，無視女方掙扎哭喊拒絕，留下心理創傷，事後赴醫院身心科看診，院方依規定通報，案件才因此曝光。
案經法院審理，3男均矢口否認犯行，更辯稱係因「遊戲規定」才會觸摸女方，但法官認定，3人所為在2人以上共同犯強制猥褻犯行已達既遂程度，缺乏對他人性自主權之尊重，造成被害人身心受創甚鉅。且事後又否認犯行，也未與被害人和解，難認有悔意，因此依法將3人判刑，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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