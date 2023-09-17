袁冰妍逃稅近1年「約談還不改」！遭通報罰千萬元 微博被禁言
大陸女星袁冰妍以電視劇《琉璃》爆紅，去年卻被爆出名下公司逃漏稅，被罰97萬人民幣（約430萬台幣）一事曝光，等同半封殺狀態。昨（16）日中國稅務總局發出通報，指袁冰妍「約談後未徹底整改」，對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元（約1320萬台幣）；還有其關聯企業必須補繳132.98萬元（約590萬台幣），她的微博目前已被禁言。
記者薛羽彤／綜合報導
袁冰妍去年因傳出逃漏稅，被罰約430萬新台幣，形同半封殺狀態，這期間她仍在微博上發文，但拍攝過的戲劇都無法播出。中國稅務總局昨日發出公告表示，「前期，重慶市稅務部門通過分析發現，袁冰妍存在涉稅風險，經提示提醒、督促整改、約談警示後，袁冰妍仍整改不徹底，加之其關聯企業存在偷逃稅嫌疑。」
中國稅務總局調查後發現，袁冰妍勞務報酬未依法申報，少繳個人所得稅，還把個人的消費性支出，列成她控股關聯公司的支出來逃稅。因此重慶市稅務局再次對她追繳稅款、加收滯納金並罰款共1320萬台幣，而與她相關公司則是罰590萬台幣。
目前袁冰妍微博帳號沒有消失，不過已被禁言，而她和鍾漢良主演的《傾城亦清歡》、還有和劉學義合作的《落花時節又逢君》都尚未播出，這兩部日後要上檔，恐怕是難上加難。