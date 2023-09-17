一堆人搶到iPhone 15「秒原價賣掉」！內行揭真相：根本太聰明
蘋果日前推出iPhone 15系列四款新機，其預購從日前15號開始，熱門的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max非常難搶，不少人手速不夠快直接要再等第二批貨，恐怕沒那麼快可以入手新機。然而，近日在蘋果社團卻出現一個奇妙的現象，不少人在辛苦搶到iPhone 15 Pro系列之後，竟然馬上以「原價讓出」，而且購買者還相當踴躍，其原因引發熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
9月15為iPhone 15系列第一波的預購潮，如果成功預購的人，就可以在9月22日拿到新手機，不過由於當天晚上8點開始預購後，官方網站湧入大量人潮，導致有不少果粉根本都還在「畫面卡住」、「進不去商店」的情況，預購取機就已經排到10月中下旬，距離第一波9月22日還差相當遠。
不過，就在一片果粉都在拋售舊機時，許多人卻在二手iPhone社團當中發文「原價售出兩支iPhone 15 Pro，9/23現金面交」、「搶到兩支iPhone 15 Pro 原價讓出，寄出可以幫忙改地址，南部可以面交」諸如此類的貼文不下有10篇之多，而且留言要購買的人還相當多，想第一天就換新機的人還真不少。
不過，貼文也釣出不少同樣有預購到第一波的果粉留言「這是幹嘛？搶到又馬上賣掉」然而就有內行人表示「每年都有啦，就是換現金賺信用卡回饋」、「搶手機刷信用卡賺取回饋，我有朋友每年都賺一兩萬，三張卡」、「搶手機賺信用卡的高回饋，根本太聰明......」、「我朋友有一張卡回饋8%，搶兩支賣掉就賺七八千了」。
而針對目前iPhone 15的銷售情況，根據《路透社》報導，日前蘋果在全球40多個國家開放iPhone 15系列預購，但頂規Pro Max供不應求，恐得等到11月才能入手新機，尤其是原色鈦金屬、白色鈦金屬2種顏色需求最強勁，在台灣最快必須等到11月10日。有分析師認為，漫長的等待時間反映出Pro Max的初始供應量較少，因為這個機型的邊框比以前的iPhone更薄，蘋果在確保手機螢幕的供應上面臨障礙。