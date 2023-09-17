BMW男販毒讓妻扛責！老婆癌逝秒爽交新歡 躲商旅狂歡遭逮起訴
去年間，台中洪姓男子與何姓妻子，因涉嫌販毒遭逮，未料何女一肩扛下，讓老公洪男躲過刑責，而就在今年3月間，何女因罹癌病逝，洪男隨即交往徐姓女友並持續販毒。今年6月間，警方者握線索跟監洪男，於某商旅逮捕洪男及徐女，現場並查獲安非他命及分裝袋等證物，雖然徐女供稱未參與販毒，不過其驗尿有毒品陽性反應，2人均被依毒品罪起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台中市刑大去年底獲報，洪男與妻子何女涉嫌販毒，且洪男平日出門都高調駕駛BMW代步，之後警方上門搜索，何女將罪責一肩扛下，讓洪男逃過一劫。今年3月間，何女因罹癌過世，洪男火速交往徐女並持續販毒。
今年6月間，警方掌握情資跟監洪男，在某商旅逮捕2人，現場查獲安毒等證物，警詢時洪男避重就輕，僅承認轉讓毒品；徐女則聲稱不知情，但驗尿呈二級毒品反應，2人被檢方依販賣、施用毒品罪起訴。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995