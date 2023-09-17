李尚福消失引猜測！習近平「暗箱化」人事任免　分析：加速清異己

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消息人士表示，李尚福已於上週被帶走詢問，當局對他的調查涉及軍備採購。與此同時，李尚福在2017年至2022年期間領導的軍方採購部門中，有8名高級官員也正在接受調查。
今年7月，中國軍方微信公眾號發佈《關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告》，該公告徵集「違規違紀」線索的時間點，正值李尚福時任中央軍委裝備發展部部長期間。
李尚福在8月中旬曾出訪俄羅斯和白俄羅斯，最後一次公開露面是8月29日，在北京出席中非和平安全論壇。消息人士告訴《路透社》，北京當局針對李尚福的調查自他結束出訪回國不久後就已經啓動。而越南方面已證實，李尚福缺席了原定9月7日至8日舉行的兩國年度防務會議，而中方的說法是由於「健康」原因。
中國官場對相關高層人士的的人事突變一直諱莫如深，但這一現象也往往是外界觀察中共政權穩定性的風向標。
美國紐約城市大學政治系教授夏明接受《自由亞洲電台》採訪時分析指出，中國主要職能部門官員的頻繁且諱莫如深的人士必動，反映出中共內部運行結構的混亂，這也加劇國際社會對中國國外交和國防穩定性、甚至是中國國家主席習近平領導能力的深切懷疑，「現在中共內部一切都處於混亂、無序的狀態。」
夏明指出，有鑑於中國官員的貪腐問題是常態，而如今貪腐也已成為了習近平清洗異己的重要手段。在中共二十大召開之前，習近平利用這些最新上馬官員的支持奪得大權，而現在加快清洗這一群體則是在「卸磨殺驢」（指把曾經為自己出力的人一腳踢開）。
夏明表示，「習近平現在還有一種可能的走向在於，他只相信那些長期在他後面跟班的人，也就是在福建、浙江，甚至上海和河北一路跟他奔過來的人。在這樣情況下，習近平對所有用過的人，尤其是掌握軍權、外交、宣傳和財政大權的那些人，恐怕都沒有信任。」
在李尚福消失之前，中國前外交部長秦剛也被消失多日，官方的解釋同樣是「健康」原因，而後秦剛被突然免職。此外，中國火箭軍高層的突然改組也引起外界關注。
在美國的「中國民主轉型研究所」所長王天成表示，習近平的執政方式是想要像前任毛澤東一樣，透過「文化大革命」發動群眾來剷除異己，但這種手段在目前的中國不太可能實現。如此一來，習近平只能進行「暗箱化」人事任免。
但王天成認為，這未必顯示中共內部對整個國家的走向產生分歧，「核心的、關鍵的是習近平對自身地位的不穩定感，他的意見能不能得到落實。我覺得，在內部他可能遇到一些阻力，他覺得權威沒有充分地樹立起來，甚至受到威脅。」
王天成指出，「暗箱化」的人事操作只會進一步削弱習近平在黨內的權威。同時，公開調查李尚福的貪腐問題，也會讓外界加深對中國軍隊戰鬥能力的質疑。