MLB／大谷翔平近日手肘動刀準備掰了天使 總管好樂觀：他會續留
美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，本季因傷提前報銷。針對前一天賽後將大谷翔平置物櫃清空的問題，天使總管Perry Minasian在記者會解釋，當時已經確定大谷本季結束，並且準備接受生涯第二次的手術。
記者路皓惟/綜合報導
天使16日在主場以2：11敗給老虎隊後，確定無緣季後賽，記者進入球員休息室也發現大谷的置物櫃已經被清空，手套、球棒、釘鞋等個人物品都都被收掉，只剩下一些球衣和他的運動包。
天使總管Perry Minasian表示：「我想他（大谷翔平）近日準備進行右肘手術，所以才會先整理他的置物櫃。」然而，總經理並未透露大谷翔平將進行何種類型的手術。
大谷翔平的合約即將到期，他將於本季結束後成為自由球員。對於天使是否會重新簽回大谷，Minasian以積極樂觀的態度看待，「大谷在這裡與隊友和球迷度過美好的時光，特別是過去的3年，我非常希望他能夠繼續留在天使。」
儘管大谷翔平右肘受傷，明年只剩下一刀流，但《The Athletic》的記者Jim Bowden指出，大聯盟多數球團高層仍看好大谷將收穫一張超過5億美元的合約，他們認為大谷就算只作為打者也非常有價值，在大聯盟是獨一無二的存在。