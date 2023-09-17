賴佩霞辭演《蘑菇》卻續演《倒垃圾》 導演謝念祖親揭原因！
藝人賴佩霞宣布成為郭台銘副手，參與2024總統大選，同時宣布辭演原定11月的舞台劇《蘑菇》，導致劇團取消整檔演出，而賴佩霞卻續演另一檔舞台劇《倒垃圾》，引來不少抨擊言論。對此，《倒垃圾》導演謝念祖也解釋兩者差異，「一個是全新的、我們團是舊戲加演」，兩者花費時間差很大。
記者薛羽彤／綜合報導
賴佩霞宣布參選後，話題延燒，她不得已辭演舞台劇《蘑菇》，而她10月將在雲林演出的另一檔舞台劇《倒垃圾》卻不取消，讓許多觀眾不解，質疑賴佩霞「柿子挑軟的吃」，還有人猜測她是因為劇團背後的政黨不同而辭演，而賴佩霞近日開直播時，並未對辭演一事多加說明。
《倒垃圾》導演謝念祖也在臉書上轉發一篇，劇團取消演出和延期演出的說明文章，演員夏靖庭在底下留言提出疑惑，「為何演這個辭那個，有沒有很奇怪」，謝念祖也親自解釋，「一個是全新的，排練時間精神都要滿滿的，我們團是舊戲加演，你知道的，需要的時間差很多！」
《倒垃圾》去年已演出20場，再次演出，排練不需要太多時間，相較之下，新製作的戲變數多，可能還會增加排練時段，時間上難掌握，謝念祖推測這可能是賴佩霞辭演《蘑菇》的原因。
《倒垃圾》的製作劇團「全民大劇團」昨（16）日發出公告表示，「佩霞姐宣布參選後，有與劇團聯繫，她擔心未來排練、演出都會因為維安受到影響，也擔心劇團無端捲入選戰之中」，但劇團評估之後，決定繼續演出，她本人也表示會參與雲林的演出，請大家放心。