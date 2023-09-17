郭台銘、賴佩霞要登記了！想參選「要過2關」 他曾過關差點當選
鴻海創辦人郭台銘日前宣布參加總統大選，並且由女星賴佩霞出任副手，接下來將展開連署來拼參選登記。而今（17）日也是受理申請為總統副總統選舉被連署人的最後一天，郭台銘和賴佩霞將如期前往中選會登記連署，不過連署只不過是步驟，但這個組合還有兩關要過，而在過去即便連署成功的組合當中，沒有一組是靠連署參選「當選的情況」。
記者張嘉哲/綜合報導
中央選舉委員會從13日至17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，郭台銘和賴佩霞今天上午也將會前往中選會辦理登記，然而為了營造連署聲勢，郭辦陣營也規劃，首波大型連署站點將在今天到位，等待中選會18日公布成為被連署人後啟動，初期連署點將以「六都」地區為主，之後會再擴及鄰近縣市。
然而登記只是個步驟，郭台銘跟賴佩霞接下來還要度過兩關，第一關是登記為被連署人之後，必須要在45天內、11月2日之前連署超過28萬9667人，才能夠登記參選；另外即便連署過關，到時候登記時也要看賴佩霞「放棄美國國籍」的流程是否已經走完，若超過登記時間賴佩霞還是「未能放棄美國國籍」，連署通過也是一場空。
根據過去的資料顯示，從1996年總統開始直選後，7次總統大選一共有25組人馬尋求這樣的方式參選總統，不過僅有包括陳履安、宋楚瑜（2次）、許信良以及林洋港共5組人馬成功通過連署門檻，拿到總統大選的門票，但五次當中，沒有一次有靠連署參選「當選的情況」，郭台銘這次連署也許會通過，但能否衝擊2024總統大選結果、打破魔咒，外界都等著看。
值得一提的是，2000年總計有6組人選登記參選，當時宋楚瑜從國民黨退黨與張昭雄搭擋，但是宋楚瑜的參選造成泛藍陣營分裂，以466萬4972票創下獨立參選最高票數的紀錄，最後輸給民進黨候選人陳水扁及呂秀蓮的497萬7697票，僅以31萬票落選，在當時掀起不小的話題。