MLB／大谷翔平有可能轉戰道奇　Kershaw曾看他不爽：浪費大家時間

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平申請入札之前，大谷經紀人要求各隊填寫問卷，回答投打規劃、球隊環境等7項問題，幫他尋找最合適的球隊，但一開始大谷團隊就淘汰23支球隊，包括大市場和東岸球隊都被摒除在外，進而引發Kershaw的不滿，他認為當初道奇花那麼多精力去談，展現極大的誠意，結果換來一場空，「大谷根本就是浪費大家時間。」
如今大谷翔平即將成為自由球員，道奇預計也將再次加入這場搶人大戰，因此YouTube節目《iTalk Studios》在影片中也提出了一個問題：「Kershaw之前對於會面的沮喪情緒，是否會影響道奇在自由市場簽下大谷？」
道奇在上個賽季的自由市場相對安靜，如果道奇季後選擇不行使Lance Lynn、Joe Kelly和Blake Treinen等資深球員的球隊選擇權，意味著球隊將有更多的財務彈性。就算大谷手肘動刀可能會影響他的投球能力，道奇顯然仍然對他非常有興趣，並有意在冬季自由球員市場上簽下他，以強化球隊的陣容。
道奇被視為是簽下大谷翔平的大熱門，Kershaw近期向《The Athletic》記者Fabian Ardaya表示，道奇想要贏得世界大賽冠軍，而大谷是一位會對道奇未來有所助益的好手。