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MLB／大谷翔平有可能轉戰道奇　Kershaw曾看他不爽：浪費大家時間

▲大谷翔平即將成為自由身，西岸「邪惡帝國」道奇隊也將加入這場搶人大戰，並被視為簽下大谷的熱門球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平即將成為自由身，西岸「邪惡帝國」道奇隊也將加入這場搶人大戰，並被視為簽下大谷的熱門球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，將於本季結束後成為自由球員，西岸「邪惡敵國」洛杉磯道奇被視為簽下大谷翔平的大熱門。然而，當初大谷赴美挑戰大聯盟時與道奇會面並不順利，讓王牌投手Clayton Kershaw相當不爽，還嗆大谷「根本浪費大家時間。」

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2017年底大谷翔平透過入札制度挑戰大聯盟，當時道奇也加入爭奪戰，不過那時國聯還沒有指定打擊制（DH），也讓國聯球隊在簽他時處於劣勢，最後大谷拒絕大市場球隊，選擇加盟能讓他發揮「投打二刀流」的天使隊。

大谷翔平申請入札之前，大谷經紀人要求各隊填寫問卷，回答投打規劃、球隊環境等7項問題，幫他尋找最合適的球隊，但一開始大谷團隊就淘汰23支球隊，包括大市場和東岸球隊都被摒除在外，進而引發Kershaw的不滿，他認為當初道奇花那麼多精力去談，展現極大的誠意，結果換來一場空，「大谷根本就是浪費大家時間。」

如今大谷翔平即將成為自由球員，道奇預計也將再次加入這場搶人大戰，因此YouTube節目《iTalk Studios》在影片中也提出了一個問題：「Kershaw之前對於會面的沮喪情緒，是否會影響道奇在自由市場簽下大谷？」

道奇在上個賽季的自由市場相對安靜，如果道奇季後選擇不行使Lance Lynn、Joe Kelly和Blake Treinen等資深球員的球隊選擇權，意味著球隊將有更多的財務彈性。就算大谷手肘動刀可能會影響他的投球能力，道奇顯然仍然對他非常有興趣，並有意在冬季自由球員市場上簽下他，以強化球隊的陣容。

道奇被視為是簽下大谷翔平的大熱門，Kershaw近期向《The Athletic》記者Fabian Ardaya表示，道奇想要贏得世界大賽冠軍，而大谷是一位會對道奇未來有所助益的好手。

▲道奇隊王牌投手Clayton Kershaw。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊王牌投手Clayton Kershaw曾公開表達不滿大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

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