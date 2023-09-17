基泰鄰損公文曝光九成住戶拒簽仍施工 許淑華轟柯文哲鬼扯
基泰建設因施工不慎導致附近民宅受損坍方，台北市議員許淑華16日於臉書刊出台北市建管處的「備查」資料，建管處資料明確記載，施工後發生明顯的鄰損狀況，牆壁龜裂、門框變形導致大門無法正常關閉，結果建商及監造人做出「這些損害不是施工所造成」的結論，民眾當然不承認，拒簽率高達9成，許淑華也轟「柯文哲還在鬼扯嚴修。」
記者邱新博／台北報導
許淑華表示，建管處的備查資料明確記載施工後，住宅紛紛出現許多問題及狀況，沒想到建商及監造人稱損害非施工所造成，要住戶打勾簽名替建商說法背書，「民眾當然不承認；20戶住戶中有17戶拒簽這種荒謬的鑑定書，拒簽率高達9成」。
許淑華說，依據前市長柯文哲修改的規定，即使民眾拒簽鑑定報告書，也就是不接受鑑定結果，報告書只需要放在辦公室「備查」，然後建商還是可以繼續施工，請問柯文哲這樣的法令叫「嚴修」？請問市民會接受嗎？質疑柯文哲還在鬼扯嚴修。
許淑華批評，事前市府無人實質審查，市民求助無門，事後再來互相卸責，就是柯文哲口中改嚴的SOP。如今柯文哲忙著選總統，還自稱小市民躲在發言人後面不敢面對，罵我們這些在幫台北市民解決問題的人是沒有良心，何其可惡；「政治不難，找回良心而已」。
許淑華也三點呼籲蔣萬安，第一、住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用「應」由建方支付；第二、務實解決民眾安置的交通、就學問題，及後續與基泰洽談賠償方案；第三、
將基泰列依照採購法101條規範，列為黑名單，公辦都更排除參與。