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基泰鄰損公文曝光九成住戶拒簽仍施工　許淑華轟柯文哲鬼扯

▲基泰大直施工導致鄰宅損壞，專家認為施工如果遵照SOP可避免工安事件。（圖／NOWnews攝影中心）
▲基泰大直施工導致鄰宅損壞，專家認為施工如果遵照SOP可避免工安事件。（圖／NOWnews攝影中心）

記者邱新博／台北報導

基泰建設因施工不慎導致附近民宅受損坍方，台北市議員許淑華16日於臉書刊出台北市建管處的「備查」資料，建管處資料明確記載，施工後發生明顯的鄰損狀況，牆壁龜裂、門框變形導致大門無法正常關閉，結果建商及監造人做出「這些損害不是施工所造成」的結論，民眾當然不承認，拒簽率高達9成，許淑華也轟「柯文哲還在鬼扯嚴修。」

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許淑華表示，建管處的備查資料明確記載施工後，住宅紛紛出現許多問題及狀況，沒想到建商及監造人稱損害非施工所造成，要住戶打勾簽名替建商說法背書，「民眾當然不承認；20戶住戶中有17戶拒簽這種荒謬的鑑定書，拒簽率高達9成」。

許淑華說，依據前市長柯文哲修改的規定，即使民眾拒簽鑑定報告書，也就是不接受鑑定結果，報告書只需要放在辦公室「備查」，然後建商還是可以繼續施工，請問柯文哲這樣的法令叫「嚴修」？請問市民會接受嗎？質疑柯文哲還在鬼扯嚴修。

許淑華批評，事前市府無人實質審查，市民求助無門，事後再來互相卸責，就是柯文哲口中改嚴的SOP。如今柯文哲忙著選總統，還自稱小市民躲在發言人後面不敢面對，罵我們這些在幫台北市民解決問題的人是沒有良心，何其可惡；「政治不難，找回良心而已」。

許淑華也三點呼籲蔣萬安，第一、住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用「應」由建方支付；第二、務實解決民眾安置的交通、就學問題，及後續與基泰洽談賠償方案；第三、

將基泰列依照採購法101條規範，列為黑名單，公辦都更排除參與。

▲台北市議員許淑華曝公文並怒嗆柯文哲修改損鄰規定讓建商繼續施工。（圖／取自許淑華臉書）
▲台北市議員許淑華曝公文並怒嗆柯文哲修改損鄰規定讓建商繼續施工。（圖／取自許淑華臉書）
▲台北市議員許淑華曝公文並怒嗆柯文哲修改損鄰規定讓建商繼續施工。（圖／取自許淑華臉書）
▲台北市議員許淑華曝公文並怒嗆柯文哲修改損鄰規定讓建商繼續施工。（圖／取自許淑華臉書）

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