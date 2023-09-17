捲國籍、舞台劇爭議 賴佩霞曝「心情高潮迭起」：問題都會有答案
鴻海創辦人郭台銘今（17）日與副總統搭檔藝人賴佩霞，上午一同前往中選會完成連署登記程序。不過，賴佩霞近期因持有台灣、美國雙重國籍問題，加上宣布辭演舞台劇等爭議，引發揣測恐無法順利參選。對此，賴稍早受訪時除坦言「心情高潮迭起」，也強調問題都會有答案，但因細節太多，不方便在這佔用大家太多時間。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘、賴佩霞今上午約9點20分，一同乘車抵達中選會繳交保證金100萬元，正式連署登記參選總統副總統。針對賴佩霞國籍問題，是否事前就已知情？郭台銘稍早受訪表示，他在雙方見面前就知道，有把握在法令規定日期前，完成一切合法手續。
有鑑於近來捲入國籍、舞台劇等爭議，賴佩霞受訪時，則被媒體問到心情如何？他表示，郭董剛剛也說了，在還沒見面前就知道他的狀況，所以他第一時間就提出申請；心情高潮迭起，相信經過這樣的訓練，一定會是更有毅力的搭檔，「我們的心只會越來越靠近。」
媒體追問，辭演舞台劇被外界質疑大小眼？郭台銘先是回答，今天應聚焦在登記手續完成。賴佩霞則直言，今天在這場合不要失焦，「你們所問的問題都會有答案，因為細節太多，所以不方便在這，佔用大家太多時間。」