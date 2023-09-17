iPhone 15狂潮！中國預約近300萬　開賣「官網塞爆」網：身體誠實

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根據銷售狀況，iPhone 15 Pro系列依然最受歡迎，其中iPhone 15 Pro（512GB）發貨時間已經排到10月下旬；另外，iPhone 15 Pro Max（512GB）預計送達時間更是來到11月中旬，較9月22日正式發售時間的發貨周期延長一個多月。
據《快科技》指出，在尚未開訂之前，從京東商城的預約資料來看，iPhone 15 Pro機型預約數超過了113萬人。而配置更高，價格也更貴的iPhone 15 Pro Max預約人數更多，已經超過了143萬人，也就是說iPhone 15 Pro系列預約總數達到了256萬。雖然兩款機型的預約者一定會有重複，且預約並非訂金預售，也無需支付任何費用，但從此數據就能看出，雖然不少中國民眾在不斷唱衰蘋果，吐槽沒誠意、擠牙膏，但是「身體仍然很誠實」。
先前媒體報導稱，中國政府宣布公務機關與國營企業擴大限制使用iPhone手機，蘋果在13日舉行發表會後，社群平台微博還將「蘋果發布會」話題移出熱搜榜，這是往年沒有出現過的事。且在中國自有品牌華為稱已突破美國晶片禁令制裁，推出旗艦款新機「華為Mate60 Pro」，吸引了不少國內消費者的「換機潮」。
中國民眾預購iPhone 15系列的盛況，也讓不少網友紛紛吐槽「口嫌體正直」、「事實證明就是這樣，別死鴨子嘴硬」，知名部落格版主@數碼閑聊站也發文寫下「iPhone15系列又被誰搶到了，不是說好不搶嗎？ 」
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