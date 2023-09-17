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iPhone 15狂潮！中國預約近300萬　開賣「官網塞爆」網：身體誠實

▲儘管在中國官方層層限制之下，蘋果推出最新的iPhone15系列後，仍在中國民間掀起熱潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管在中國官方層層限制之下，蘋果推出最新的iPhone15系列後，仍在中國民間掀起熱潮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

蘋果公司（Apple）自13日發表iPhone 15系列新機後，隨即在全球掀起討論，就連中國也不例外。先前中國網友曾稱蘋果每年的新產品如「擠牙膏」般毫無新意，並誇讚自家科技大廠華為所推出的Mate 60 Pro ，宣稱要放棄使用蘋果，轉向支持國貨。但iPhone 15系列在15日開賣後，蘋果中國網站因無法承受瞬間龐大流量，出現當機情形，且在尚未開訂時，知名電商京東商城預約訂購數量已逼近300萬。

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綜合媒體報導，每年蘋果發佈新機均會引起全球熱烈討論，今年也不例外，在中國也出現了搶購潮。15日正式開放預售後，蘋果中國官網大塞車，開售瞬間更一度當機，大多數人都遇到商城卡死、訂單無法支付等問題，在即將完成訂單時，會出現「Apple Store暫時無法訪問，請稍後再試」字樣。除此之外，天貓官方旗艦店、京東等通路，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max也紛紛被搶購一空。

根據銷售狀況，iPhone 15 Pro系列依然最受歡迎，其中iPhone 15 Pro（512GB）發貨時間已經排到10月下旬；另外，iPhone 15 Pro Max（512GB）預計送達時間更是來到11月中旬，較9月22日正式發售時間的發貨周期延長一個多月。

據《快科技》指出，在尚未開訂之前，從京東商城的預約資料來看，iPhone 15 Pro機型預約數超過了113萬人。而配置更高，價格也更貴的iPhone 15 Pro Max預約人數更多，已經超過了143萬人，也就是說iPhone 15 Pro系列預約總數達到了256萬。雖然兩款機型的預約者一定會有重複，且預約並非訂金預售，也無需支付任何費用，但從此數據就能看出，雖然不少中國民眾在不斷唱衰蘋果，吐槽沒誠意、擠牙膏，但是「身體仍然很誠實」。

▲中國電商京東iPhone 15 pro機型預約數超過113萬人。（圖／翻攝自《快科技》）
▲中國電商京東iPhone 15 pro機型預約數超過113萬人。（圖／翻攝自《快科技》）
先前媒體報導稱，中國政府宣布公務機關與國營企業擴大限制使用iPhone手機，蘋果在13日舉行發表會後，社群平台微博還將「蘋果發布會」話題移出熱搜榜，這是往年沒有出現過的事。且在中國自有品牌華為稱已突破美國晶片禁令制裁，推出旗艦款新機「華為Mate60 Pro」，吸引了不少國內消費者的「換機潮」。

中國民眾預購iPhone 15系列的盛況，也讓不少網友紛紛吐槽「口嫌體正直」、「事實證明就是這樣，別死鴨子嘴硬」，知名部落格版主@數碼閑聊站也發文寫下「iPhone15系列又被誰搶到了，不是說好不搶嗎？ 」

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