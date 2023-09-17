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賭王千金何超蓮粉碎婚變！與竇驍1個月沒見面　網曝互動洩真相

▲賭王千金何超蓮（左）4月和竇驍在峇里島風光舉辦婚禮，不到半年竟傳出婚變。（圖／翻攝自何超蓮微博）
▲賭王千金何超蓮（左）4月和竇驍在峇里島風光舉辦婚禮，不到半年竟傳出婚變。（圖／翻攝自何超蓮微博）

記者江芷稜／綜合報導

身家百億台幣的澳門賭王千金何超蓮，與竇驍4月在峇里島風光舉辦世紀婚禮，感情令人稱羨，孰料婚後工作忙碌、夫妻聚少離多，何超蓮在節目上吐露，已經1個多月沒見到老公，連七夕情人節都不見2人放閃，竇驍甚至被港媒爆料離家出走，婚變謠言甚囂塵上，最近她在IG終於曬出竇驍品嘗美食的身影，2人甜蜜互動，打破婚變謠言。

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▲賭王千金何超蓮（右）與竇驍（左）舉辦婚禮完成終身大事，但現場也曝光竇是敷著面膜搞笑求婚的影片，讓大家笑到不行。（圖／何超蓮微博）
▲賭王千金何超蓮（右）與竇驍（左）4月舉辦婚禮完成終身大事。（圖／何超蓮微博）
何超蓮是澳門賭王何鴻燊與三姨太陳婉珍生的女兒，年僅32歲的她外貌甜美，以優秀成績畢業於英國倫敦大學皇家霍洛威學院，還考上會計師執照，外貌智慧兼具。她與藝人吳克群曾有過一段情，直到2019年與竇驍相戀，終於遇到真命天子，頻頻上綜藝節目曬恩愛，兩人愛情長跑4年後修成正果，決定步上紅毯，竇驍一手包辦婚禮細節，從禮服、喜餅、現場布置都充滿浪漫氛圍，獲得外界祝福。

▲何超蓮日前才和竇驍在峇里島舉行世紀婚禮，近日她在節目上罕見提起舊愛，坦言自己曾陷在嚴重內耗的感情中，為此感到十分懊悔。 （圖／翻攝自何超蓮微博）
▲何超蓮在戀愛實境秀《心動的信號6》中擔任主持人，近期她在節目上談到，過去某段感情曾讓她十分痛苦。（圖／翻攝自何超蓮微博）
▲何超蓮在戀愛實境秀《心動的信號6》中擔任主持人，近期她在節目上談到，過去某段感情曾讓她十分痛苦。（圖／翻攝自何超蓮微博）
▲何超蓮婚後和竇驍聚少離多，曾經1個多月沒見面。（圖／翻攝自何超蓮微博）
不過，何超蓮婚後工作忙碌，綜藝節目邀約不斷，竇驍則是投入拍戲，雙方各忙各的，超過1個多月沒見面，讓外界相當訝異，香港媒體更陸續爆料何超蓮媽媽收回豪宅，竇驍離家出走，指他一人出現在機場，全程臭臉，身邊不見老婆身影，婚姻狀況引起揣測。

▲何超蓮在IG限時動態秀出竇驍吃飯的身影，打破婚變謠言。 （圖／翻攝自何超蓮IG）
▲何超蓮在IG限時動態秀出竇驍吃飯的身影，打破婚變謠言。 （圖／翻攝自何超蓮IG）
也有網友直擊夫妻合體出遊，竇驍在飯店辦理入住，何超蓮像個小女孩般在旁等待，證實感情不受影響，只是沒有特別同框曬恩愛。何超蓮昨（16）日在IG限時動態終於曬出老公的身影，只見竇驍品嘗美食，搖晃身體開心得像個小孩，過程全被老婆偷偷拍下，他轉頭看到何超蓮時，眼神流露滿滿的寵溺，讓網友直呼好甜蜜，成功粉碎婚變傳聞。

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