賭王千金何超蓮粉碎婚變！與竇驍1個月沒見面 網曝互動洩真相
身家百億台幣的澳門賭王千金何超蓮，與竇驍4月在峇里島風光舉辦世紀婚禮，感情令人稱羨，孰料婚後工作忙碌、夫妻聚少離多，何超蓮在節目上吐露，已經1個多月沒見到老公，連七夕情人節都不見2人放閃，竇驍甚至被港媒爆料離家出走，婚變謠言甚囂塵上，最近她在IG終於曬出竇驍品嘗美食的身影，2人甜蜜互動，打破婚變謠言。
記者江芷稜／綜合報導
何超蓮是澳門賭王何鴻燊與三姨太陳婉珍生的女兒，年僅32歲的她外貌甜美，以優秀成績畢業於英國倫敦大學皇家霍洛威學院，還考上會計師執照，外貌智慧兼具。她與藝人吳克群曾有過一段情，直到2019年與竇驍相戀，終於遇到真命天子，頻頻上綜藝節目曬恩愛，兩人愛情長跑4年後修成正果，決定步上紅毯，竇驍一手包辦婚禮細節，從禮服、喜餅、現場布置都充滿浪漫氛圍，獲得外界祝福。
不過，何超蓮婚後工作忙碌，綜藝節目邀約不斷，竇驍則是投入拍戲，雙方各忙各的，超過1個多月沒見面，讓外界相當訝異，香港媒體更陸續爆料何超蓮媽媽收回豪宅，竇驍離家出走，指他一人出現在機場，全程臭臉，身邊不見老婆身影，婚姻狀況引起揣測。
也有網友直擊夫妻合體出遊，竇驍在飯店辦理入住，何超蓮像個小女孩般在旁等待，證實感情不受影響，只是沒有特別同框曬恩愛。何超蓮昨（16）日在IG限時動態終於曬出老公的身影，只見竇驍品嘗美食，搖晃身體開心得像個小孩，過程全被老婆偷偷拍下，他轉頭看到何超蓮時，眼神流露滿滿的寵溺，讓網友直呼好甜蜜，成功粉碎婚變傳聞。