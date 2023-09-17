慈祐宮董座昔喊侯高票當選 今祝福賴清德「心想事成」
民進黨總統參選人賴清德今（17）日上午前往松山慈祐宮參拜，致詞時提及自己是第二次來參香，但對於慈祐宮的感謝是永遠存在，台南在2016年發生大地震，慈祐宮幫助台南渡過難關，這份恩情他永遠感謝，此次參香祈求國泰民安、風調雨順。過程中董事長陳玉峰全程陪同，但有別於日前國民黨參選人侯友宜參香時，祝賀高票當選，今致詞僅提及「事事如意、心想事成、圓滿成功」。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日一連安排4宮廟參拜行程，首站來到松山在地信仰中心慈祐宮，致詞時表示，今天很開心再度來到慈祐宮參香，自己是第二次來參香，但對於慈祐宮的感謝是永遠存在，台南在2016年發生大地震時造成很大的傷亡，當時慈祐宮幫忙台南度過難過，這個恩情他永遠感謝。
賴清德表示，今日再度來參香，祈求國泰民安、國泰民安，也祈求善男信女能夠平安、賺大錢。松山慈祐宮董事長陳玉峰則說，今天是副總統第二次來參香，上次是農曆3月23日媽祖誕辰，而這此來祈求國泰平安、風調雨順。
陳玉峰表示，希望副總統有空就來參拜「媽祖給你保佑」。但有別於侯友宜本月初同樣來參香，陳玉峰祝賀侯「圓滿順利、高票當選」，今日僅祝福「事事如意、心想事成、圓滿成功」。