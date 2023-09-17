大直民宅倒塌一周開放第四輪取物 住戶救援美酒「都沾滿土」
北市中山區大直街建案「基泰大直」因施工不慎導致民宅下陷須重建，造成25戶重災戶無家可歸；在安置好受災戶後，市府也陸續規劃受災戶返家取物，然而前3輪應只有20分鐘引來受災戶不滿。台北市都發局今（17）日表示啟動第四輪取物，時間限時1個小時，由基泰建設調派工人及車輛，費用也由基泰承擔；兵役局也協調替代役協助。
記者邱新博／台北報導
都發局表示，自今日早上09：00起，啟動大直街94巷塌陷戶第四輪進入屋內取物，取物時間為一小時，原則一支樓梯同時段僅一戶取物，僅14:00-15:00供2樓、6樓同時。
另建管處已協調基泰建設調派搬家工人及搬家車輛支援協助住戶取物，同時消防局、衛生局、警察局、兵役局及社會局等相關局處將同時派駐以協助緊急狀況處理，包括8名替代役協助推車及物品上車。
建管處發言人鄭大川受訪時說，這次規劃1個小時，1輪就是4個住戶，希望在下午4:00以前完成取物動作，希望住戶可以在時間內將物品拿走；對於比較大型、貴重或不好取用的東西，也聯繫基泰務必配合受損戶把東西搬離，甚至若需要搬家公司將物品搬至現在安置的地方也協調基泰配合；至於費用部分，都由基泰負責。
現場工作人員持續協助民眾取物，將物品從民宅中拿出在搬上推車，後續再由工作人員推上貨車。甚至有民眾返家連忙把珍藏多年美酒都拿出來，瓶身上都沾滿土，其他不乏電風扇、衛生紙等生活用品。