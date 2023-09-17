土洋攜手！投信週買超刷新紀錄　專家：資金輪動後重回AI

中國手機市場露曙光！投信：留意半導體、台股AI營收有望顯現

▲中國手機市場露曙光，投信公司表示，後市可留意半導體投資，另外，AI仍是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季起，AI相關挹注營收表現有望逐步顯現。（圖／資料照片）
▲中國手機市場露曙光，投信公司表示，後市可留意半導體投資，另外，AI仍是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季起，AI相關挹注營收表現有望逐步顯現。（圖／資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

台股15日早盤維持狹幅震盪、且幾度翻黑，但隨後在IC設計等主題撐盤下，盤勢維持逐步上漲格局，尾盤並在權值股發揮撐盤作用、部分電子股點火下，終場上漲113.36點，收在16920.92點，站上季線，成交量放大至3991.26億元。週線翻紅。投信團隊表示，市場開始關注中國手機市場需求表現，後市可留意半導體相關投資，另外，AI仍將是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季起，AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現。

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安聯投信台股團隊表示，就大方向而言還是看好AI伺服器相關，但更需要進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機；再就評價面，創新科技趨勢推升本益比，讓台股評價面升高至約18.3倍，但AI所帶來的價值重估潛在效益仍有後市可期，短期內有面對修正的壓力，盤勢上則維持區間格局。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，儘管整體手機等消費性電子復甦力道仍顯疲軟，需求偏弱也讓半導體庫存調整進度較慢，但部分新機上市也帶動相關投資熱點，讓市場開始關注中國手機市場需求表現，近期也有看到拉貨跡象，對產業氣氛略有發揮挹注正面的作用，後市可留意。

在新題材上，安聯投信台股團隊表示，市場也在關注生成式AI應用未來在企業端發展的契機，未來可追蹤相關商用模式發展方向，作為產業成長方向和投資上的判斷。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整且等待復甦過程中，投資人急切尋找新題材；目前跡象顯示，受惠減產效益，讓記憶體投資氣氛轉佳，成為近期受關注的主題之一，但就規模上仍將受限實際需求，網通族群表現雖穩定，但訂單規模仍有限。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下，回歸基本面主動選股。綜觀各產業族群，AI仍將是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季開始，AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現；短期急單現象持續亦可正面看待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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