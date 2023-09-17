中國手機市場露曙光！投信：留意半導體、台股AI營收有望顯現

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就產業面，安聯投信台股團隊表示，儘管整體手機等消費性電子復甦力道仍顯疲軟，需求偏弱也讓半導體庫存調整進度較慢，但部分新機上市也帶動相關投資熱點，讓市場開始關注中國手機市場需求表現，近期也有看到拉貨跡象，對產業氣氛略有發揮挹注正面的作用，後市可留意。
在新題材上，安聯投信台股團隊表示，市場也在關注生成式AI應用未來在企業端發展的契機，未來可追蹤相關商用模式發展方向，作為產業成長方向和投資上的判斷。
另一方面，安聯投信台股團隊表示，由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整且等待復甦過程中，投資人急切尋找新題材；目前跡象顯示，受惠減產效益，讓記憶體投資氣氛轉佳，成為近期受關注的主題之一，但就規模上仍將受限實際需求，網通族群表現雖穩定，但訂單規模仍有限。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下，回歸基本面主動選股。綜觀各產業族群，AI仍將是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季開始，AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現；短期急單現象持續亦可正面看待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。