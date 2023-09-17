朱海君受NONO涉性騷牽連！神隱3個月 遭洩近況「後台瘋瘋癲癲」
藝人NONO捲入性侵案，遭多名受害者告上法院，目前還在偵查中。他的老婆歌手朱海君也跟著神隱多時，演藝工作受到影響，只剩下些許商演。師弟吳俊宏昨（16）日曝光朱海君的近照，直呼「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛，這樣有生病嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
吳俊宏是朱海君同間唱片公司的師弟，昨日他在臉書上PO出和朱海君的合照，照片中朱海君笑容燦爛，吳俊宏寫下「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛，這樣有生病嗎？」不難看出兩人的好交情，也有不少粉絲現身留言區替她打氣，「海君加油~我們都挺妳」、「這樣不是生病，是可愛啦」、「海君加油～永遠愛你」、「人生海海啦！過得快樂就好。」
事實上，朱海君的社群自6月18日之後，都沒更新，她上一次公開露面是8月參加石牌「福星宮金曲之夜」活動，全程不受訪，為躲媒體在後台待1小時後才離去。至於朱海君的私人狀況，好友謝金晶先前受訪時表示：「我們就只有關心，沒有問細節，跟她加油，我們都是傳簡訊。真的好久沒看到她，她自己號稱鋼鐵君，她很堅強。」
※【NOWnews 今日新聞
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