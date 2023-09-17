高雄雙親命案家屬無助　目擊童被要求夜間訊問、社工只待10分鐘

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高雄市社會局指出，因受害父母的兩名孩子出現心理受影響狀況，高雄市社會局已連繫心理師，今（17）日會評估孩子狀況，並協助進行心理輔導，檢察官預計明（18）日進行複驗，社會局也已洽妥一名受過司法訓練的心理師陪同孩子，進行筆錄。
社會局也說明全案處理過程，9月15日警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，因找到孩子熟悉的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工即先離開。
當日下午社工打電話關心並連絡訪視事宜，家屬表示孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒社工家訪。社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子的身心狀況，並留下聯絡電話。16日再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希協助事項，社會局積極處理並皆已回復家屬。
社會局說，市長陳其邁非常關切兩童的教育及照顧服務，責成社會局結合社會資源協助孩子的教育需求，目前社會局接獲多位善心人士表達捐款及協助孩童後續教育的意願，正積極與家長連繫做後續安排協助，社會局長謝琍琍與市府副秘書長陳盈秀，今日也將親自前往探視慰問。
而對家屬反映警方通知筆詢未周全顧及家屬感受，苓雅分局也指出，非常遺憾、悲痛發生不幸案件，除全力緝兇外，同時立即指派分局家防官陪同被害人家屬，即時說明偵辦進度及撫慰家屬。
為即時追緝兇嫌到案，需立即確認犯嫌身分，所以派員前往被害人家屬住處，並在家屬陪同下，由女警筆詢在場2名孩童事發過程，確認兇嫌身分，案能迅速鎖定犯嫌身分始於3小時內逮捕歸案。
另為周全指認程序，再次通知家屬需請孩童筆詢，以強化證據能力，惟家屬表示不同意見，警方同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代，另家屬表達後續偵辦過程希望減少筆詢製作部分，亦已即時向檢察官反映，警方會持續以關心與協助的刑事處置方式貼近民眾期待。