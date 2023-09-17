賴辦稱萬里老家異於其他違建 重申「完全尊重新北市府」
民眾黨總統參選人柯文哲與民進黨賴清德，日前遭爆位於新竹與新北萬里老家有違建疑慮，對此柯文哲媽媽日前已請工人自行拆除，但柯文哲昨則炮轟賴老家不僅是違建且很久沒繳稅。對此賴清德競辦今（17）日重申三點聲明，包括工寮在民國40年就存在、合乎法規；地目與房屋地上權完全尊重新北市府與相關單位認定；最後則是整修是在民國92到93年間，新北是在民國100年頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」，時間點上也是合於規定的。
記者陳威叡／台北報導
對於外界質疑賴清德新北萬里老家違建疑雲，競辦發言人郭雅慧指出，首先這房子原本是礦工工寮，是早在民國40年間就已存在，根據新北市府日前現勘，回覆說明若能證明房子是在民國70年進行建築管理前存在，經申請後就是合法房舍，另透過空照圖與相關資料都可證明，該工寮在民國40年間就已存在，因此合於相關的法規。
其次關於地目部分，郭雅慧說明，經濟部礦務局以及新北地政局現勘也提及，該區在民國77年已經終止採礦權，換句話說，意指該區已非礦區保留區，且該區段在區域計畫法實施前，也就是該屋興建時，地目是「旱地目」，並未違反使用區分規定。而地目變更這一部分是屬於新北市府認定，還有房屋地上權的部分，「完全尊重也全力配合」。
最後則是整修時間點，郭雅慧表示，房子是在民國40年就已經存在，住的久所以有一些相關的問題，在民國92年到93年間的確進行整修，但並非法令規範後興建或翻修，與有心人士和媒體討論的其他個案違建實屬不同。
郭雅慧重申，賴清德態度很清楚，建物是否涉及違建問題，會尊重新北市府與經濟部礦務局等相關單位的認定，配合辦理。