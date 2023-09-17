休傑克曼離婚主因曝！疫情、罷工攪局 驚覺27年婚「不再有魔力」
好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）與女星黛博拉李（Deborra-Lee）宣布離婚，終結27年幸福婚姻，震撼全球娛樂圈，網友們紛紛高喊：「不再相信愛情了！」英國《每日郵報》則進一步披露，兩人婚姻破局原因竟跟2大環境因素有關，一個是長達3年多的新冠肺炎疫情，一個是編劇協會集體罷工，造成他們工作全面停擺，讓夫妻多了時間相處，卻缺乏愛情滋潤，宣布和平分手也算是好聚好散。
記者江芷稜／綜合報導
54歲的休傑克曼多年前罹患皮膚癌，疫情間再度復發，又兩度確診新冠肺炎，出現喉嚨癢、流鼻涕等症狀，身體多次發出警訊，由於感染新冠肺炎和編劇集體罷工，導致他在好萊塢主演的舞台劇、電影全面停擺，在健康、事業都亮起紅燈時，感情生活也瀕臨破裂狀態。
《每日郵報》引述知情人士的說法，證實這對銀色夫妻離婚主因和新冠肺炎有關，由於封城對夫妻關係造成壓力，儘管雙方付出很多努力，試圖挽回這段關係，卻在27年歲月流逝之間，發現愛情已逐漸轉變為友誼，編劇協會罷工沒讓他們在家庭間獲得喘息，反而陷入困境，驚覺自己只是困在婚姻裡打轉，休傑克曼感覺到「一切不再像過去那樣有魔力」，老婆黛博拉也有相同看法。
休傑克曼4月高調慶祝結婚27週年，向老婆告白「我愛妳」，如今分手讓影迷頗為遺憾，但夫妻並未交惡，共同發表聲明認為分開是最好的選擇，表示：「我們的旅程正在發生轉變，決定分開以追求個人成長。」媒體捕捉到休傑克曼婚變後首度外出的畫面，不過他僅謝謝記者關心，坦言現在是困難的時刻，不願再多發言，希望離婚能和平落幕。