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搶拍富士山美景！河口湖便利商店也成熱點　居民困惑：不知哪裡好

▲橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎，也成為不少人朝聖、拍照的景點。（圖／pixabay）
▲橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎，也成為不少人朝聖、拍照的景點。（圖／pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎，不但有大批旅客每年會趁著登山季開山時前往攀登「朝聖」，觀光客也會「竭盡所能」挖掘任何能拍下富士山美景的地點，也帶來龐大的經濟效益。近來一間位於富士山腳下的便利商店也成為拍照熱門景點，但對於當地民眾來說，看到大批外國觀光客聚集在那拍照，卻是一頭霧水。

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根據《全日本放送》（ANNnews）報導，訪日外國觀光客已經連續兩個月突破200萬人，就連平常日本人都想像不到的地點，都成為外國觀光客眼中的「好去處」，其中位於山梨縣河口湖車站附近、徒步僅約3分鐘的便利商店，就是例子之一。

這間便利商店外觀普通，但是附近卻聚集了大批外國觀光客拍照留念，不管是店門口，還是對面的人行道，都能看見外國觀光客拿著手機、相機拍照。原來這間便利商店正好背對著富士山，如果天氣好的話，就能拍攝出雄偉壯觀的照片，且又位於河口湖站附近，隨即成為熱門拍照景點。

「富士山與便利商店」的照片也在網路上瘋傳，吸引來自各地的旅客前往拍照。不過對於當地居民來說，卻很不可思議。一名當地女性民眾就表示，「好像突然掀起這股風潮，蠻讓人驚訝的。但完全不懂好在哪裡。」

不過在疫情解封之後，觀光客增加也讓不少景點場所連連喊苦。位於山梨縣富士吉田市的商店街，過去就已經是不少觀光客拍攝富士山的熱門景點，光是8月一天之內就有超過800人，有時候甚至超過1000名外國觀光客造訪當地，但也發生了許多令人困擾的拍攝行為。

報導指出，當地時常發生有觀光客跑到車道上拍照，或是在附近違停，甚至有一組觀光客就大辣辣在車道上拍了4分鐘的照片，期間能看到有車子不斷開過去。當地民眾表示，「在這邊開車很危險，要一直按喇叭，因為很多人會邊走邊拍照。」

由於時常發生違規事件，目前富士吉田市已經在商店街派駐2名警備人員，在當地引導觀光客。

隨著日本觀光復甦，過多觀光客湧現也造成居民生活困擾，更出現了「過度旅遊」問題。日本首相岸田文雄先前曾表示，考慮將於今年秋天制定相關對策。


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