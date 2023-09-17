賴佩霞「晤談80分鐘」收2.3萬　黃士修：賴佩霞從未在台灣執業

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紀岳良表示，賴佩霞在網站自介中，說自己是「心理諮商師」，網站大量使用心理治療詞彙，報名費也是上萬起跳，「根本在影射心理治療」，直言「她並沒有台灣諮商/臨床心理師的資格，更別提沒有任何正規心理治療的訓練」。他也說台灣目前個別心理諮商50分鐘常見行情是2000元，「當然有些更高，但從未聽聞上萬的」。
據《心理師法》第26條第3項規範，心理治療所或心理諮商所收取費用，收費標準，由直轄市、縣（市）主管機關定之，也就是各縣市政府衛生局。
而台中市政府2020年曾公布「臺中市心理治療所暨心理諮商所收費標準表」，當中「個別心理諮商或心理治療」，收費標準以每40分鐘3436元為上限，未滿或超過40分鐘者，以每40分鐘換算每分鐘應收費用，乘以諮商（治療）時間予以計費。若以台中市公開收費標準計算，「個別心理諮商或心理治療」80分鐘最高收費為6872元。
對於紀岳良上述質疑，郭台銘競選辦公室發言人黃士修回應媒體說，賴佩霞在中國考取心理諮詢師證照，但從未在台灣執業，也從未進行心理諮商的醫療行為，「我們希望紀岳良律師，在指控他人違法執業時，應該先搞清楚，對方並沒有在執業的基本狀況。」他也說，「80分鐘收費2萬3000元是高階領導人教練，不是心理諮詢服務」。