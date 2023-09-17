今日最健康／一覺到天亮好難！醫揭夜尿「5主因」：冠軍超多人犯

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戴定恩表示，夜尿會發生常有5種原因。
🟡睡前喝太多飲料 ：夜尿發生最常見的成因之一，簡而言之就是睡前喝太多水或是飲料，戴定恩提醒，白天可以多喝水，但到了晚上，尤其是睡覺前的1至2個小時，就應該盡量少喝水或是飲料，以免尿意叫你起床。
🟡膀胱過度活躍：意旨膀胱儲存尿液的功能出了問題，一般人可能存了300至500c.c的尿才會有尿意，但這種病的患者可能膀胱只儲存了50至100c.c的尿就會想跑廁所，通常可以靠藥物治療，跟訓練骨盆的凱格爾運動改善。
🟡膀胱感染：尿道感染或膀胱炎也可能導致頻尿，進而導致半夜常跑廁所，如何判斷是不是膀胱炎或尿道感染呢？若尿尿時會痛，或是總是尿意一來就忍不住，那就可能是膀胱炎或尿道感染。
🟡年長肌肉變弱：隨著年齡增長，肌肉和組織可能逐漸變弱，與控制膀胱相關的肌肉自然也一樣，因此65歲以上的長者，也常有夜尿的問題，這也可以靠著凱格爾運動，也就是訓練骨盆肌改善。
🟡藥物和健康狀況：某些慢性病的藥物，可能影響體內液體平衡，導致夜尿。此外，若是糖尿病患者，也可能影響尿液的產生和排出。
陳建旭則補充，目前已有國外研究顯示，具大腦排毒功能的「膠淋巴系統」，在人體睡覺時最為活躍，可協助清除大腦中的有毒蛋白質等廢物，但若長期的睡眠剝奪導致睡眠不足，膠淋巴系統將無法妥善運作，清除廢物的過程會受到阻礙，有毒物質就會堆積在神經元中，長期下來恐導致注意力不集中、記憶衰退、疲倦等，甚至有衍生阿茲海默症、帕金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。