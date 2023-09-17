重辦身分證禁用「這種美照」！最新條例出爐了　內政部揭關鍵原因

今日最健康／一覺到天亮好難！醫揭夜尿「5主因」：冠軍超多人犯

▲許多人睡覺時會被又急又快的尿意打擾，對此醫師也分析導致夜尿發生的常見原因。（示意圖／取自Pixabay）
▲許多人睡覺時會被又急又快的尿意打擾，對此醫師也分析導致夜尿發生的常見原因。（示意圖／取自Pixabay）

記者張志浩/綜合報導

對許多人來說，晚上入睡後安穩到天亮相當困難，尤其是被又急又快的尿意打擾，只能努力起身到廁所解放，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，民眾平時會出現「夜尿」，主要有5大主因，包括睡前喝太多飲料、膀胱過度活躍、膀胱感染、年長肌肉變弱、健康狀況等，若長期有夜尿問題，建議仍要找泌尿科醫師協助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴定恩指出，夜尿是指的是，在夜間睡眠期間，需要多次起床排尿的情況，經常需要起床上廁所相當影響睡眠品質。高雄長庚醫院泌尿科醫師陳建旭也說明，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中有近9成夜尿症患是「夜間尿量」大於「整天尿量」1/3，據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，盛行率與常見的三高患者相當，換算全台彎，約有超過250萬熟男恐受夜尿症影響。

▲水喝多不一定比較健康，該怎麼喝才對？對此，泌尿科醫師高銘鴻就提出「4大NG喝水法」，表示喝水很重要，但不要喝錯。（示意圖／取自unsplash）
▲泌尿科醫師強調，白天可以多喝水，但到了晚上，尤其是睡覺前的1至2個小時，就應該盡量少喝水或是飲料。（示意圖／取自unsplash）
戴定恩表示，夜尿會發生常有5種原因。
🟡睡前喝太多飲料 ：夜尿發生最常見的成因之一，簡而言之就是睡前喝太多水或是飲料，戴定恩提醒，白天可以多喝水，但到了晚上，尤其是睡覺前的1至2個小時，就應該盡量少喝水或是飲料，以免尿意叫你起床。
🟡膀胱過度活躍：意旨膀胱儲存尿液的功能出了問題，一般人可能存了300至500c.c的尿才會有尿意，但這種病的患者可能膀胱只儲存了50至100c.c的尿就會想跑廁所，通常可以靠藥物治療，跟訓練骨盆的凱格爾運動改善。
🟡膀胱感染：尿道感染或膀胱炎也可能導致頻尿，進而導致半夜常跑廁所，如何判斷是不是膀胱炎或尿道感染呢？若尿尿時會痛，或是總是尿意一來就忍不住，那就可能是膀胱炎或尿道感染。
🟡年長肌肉變弱：隨著年齡增長，肌肉和組織可能逐漸變弱，與控制膀胱相關的肌肉自然也一樣，因此65歲以上的長者，也常有夜尿的問題，這也可以靠著凱格爾運動，也就是訓練骨盆肌改善。
🟡藥物和健康狀況：某些慢性病的藥物，可能影響體內液體平衡，導致夜尿。此外，若是糖尿病患者，也可能影響尿液的產生和排出。

陳建旭則補充，目前已有國外研究顯示，具大腦排毒功能的「膠淋巴系統」，在人體睡覺時最為活躍，可協助清除大腦中的有毒蛋白質等廢物，但若長期的睡眠剝奪導致睡眠不足，膠淋巴系統將無法妥善運作，清除廢物的過程會受到阻礙，有毒物質就會堆積在神經元中，長期下來恐導致注意力不集中、記憶衰退、疲倦等，甚至有衍生阿茲海默症、帕金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。

今日最健康／攝護腺癌是無聲殺手！醫列5危險族群：快去看泌尿科

今日最健康／男性更年期不明顯？有9症狀要小心：勃起能力會變差

今日最健康／還沒50歲就「滿頭白髮」！醫3招抗老化：別急著染髮

今日最健康／年輕人別喝太多酒！醫揭風險：大腸癌恐50歲前找上門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞