侯友宜赴全美台灣同鄉聯誼會晚宴　刑事鑑識專家李昌鈺到場相挺

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侯友宜說，他到警官學校唸書，國家孕育他要為國家盡忠報國的心，並了解國家、正義、榮譽重要性，中華民國就是他的國家，不僅要效忠，他更要守護台灣人民生命、財產安全，40多年來永願不改變「捍衛中華民國」的價值。
「感謝全美台灣同鄉聯誼會的支持」侯友宜表示，連任新北市長後，很多人都為他加油打氣，期盼他繼續為中華民國努力，國民黨的徵召他時，只有一句話「當中華民國需要侯友宜，侯友宜就義無反顧」，他一定扛起責任，贏得總統大選。
侯友宜指出，不管是到日本、到美國，大家都在問「兩岸會不會爆發戰爭、兩岸會不會和平」，所以「台海安定、台灣安全、世界安心」是他當選總統後最重要的課題，中華民國海內外的同胞都要團結一致，不斷提升自我防衛能力，也要不斷溝通下去，這就是領導人該負的責任。
「還給中華民國清廉政府」侯友宜說，這幾年大家對民進黨執政很失望，疫情缺口罩、缺疫苗，缺快篩，最近連民生物資都很缺，不對的能源政策讓電力備載容量經常不夠，更出現許多官商勾結，他擔任總統會建立特偵組，把所有弊案通通查清楚。
侯友宜強調，他是國民黨徵召的總統參選人，有責任團結所有力量，很多人都為他加油，因為國家責任都在他身上，他絕對不會辜負所有人的期盼，請大家拭目以待，看著侯友宜，還給中華民國有清廉、有效率、有公平的政府。
會長徐曙明指出，台灣同鄉聯誼會成立45年來，侯友宜是第一位來參加的總統候選人，為了2024總統大選，聯誼會也在美國各城市，成立各區的侯友宜後援會；她呼籲，台灣是大家共同的家，所有熱愛中華民國的僑胞，明年1月13日，一起回家投票！今年的年會還邀請僑委會前委員長吳英毅、全美台灣同鄉聯誼會會長徐曙明、前聯誼會長葉振忠、加州聖蓋博市副市長吳程遠，以及美國參議員戈登·約翰遜（Gordon Johnson）、眾議員小唐納德·佩恩（Donald Payne Jr.）到場共襄盛舉。