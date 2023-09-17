別讓基層大海撈蛋！盧秀燕喊話陳吉仲：請儘快給加工業者清單數量

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盧秀燕今（17）日出席「青諮委員授證暨共識營」活動，受訪時表示，陳吉仲主動公布台灣進口蛋進口情形，「這是好的開始，我們非常感謝」。但台灣民眾及地方政府最在乎的不只是進口，還有蛋的流向，她要再拜託農業部，盡快給地方政府所有洗選加工業者的清單及分配數量。
盧秀燕舉例說，中市府前兩天拿到一個進口商資料，倉庫在新北，因此委託新北市政府協助查察，但業者說他們只負責進口，蛋進口後就交給農業部，因此不知蛋的去向。她猜測有可能交給類似台農等洗選業者或加工業者，所以地方政府迫切需要掌握洗選業者、加工業者名單和數量，「這樣我們就不用大海撈針的查蛋」。
盧秀燕說，根據昨天農業部公布資料，進口蛋17%是上架或下架、加工蛋高達23%，例如液態蛋、白煮蛋或魯蛋等，加工蛋比上架蛋還多。但加工蛋或液態蛋沒有盒裝包裝，基層中小商家或消費者搞不清是國產蛋或進口蛋。前兩天桃園還查獲液態蛋將進口蛋、國產蛋混在一起。她認為必須掌握蛋的流向，才能具體查蛋，因此拜託農業部，盡快提供各縣市政府加工洗選蛋業者清單與分配數量。
盧秀燕強調，事件發生以來，查蛋工作未因假期而停止，中市府大海撈針查了100多家，目前進行第2波液態蛋查察。若農業部能盡快提供洗選加工業者清單及分配數量，基層就不用大海撈針，得以更精準掌握流向並進行查察。