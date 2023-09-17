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別讓基層大海撈蛋！盧秀燕喊話陳吉仲：請儘快給加工業者清單數量

▲台中市長盧秀燕喊話農業部，盡快提供洗選加工業者清單及分配數量，別讓基層公務員為把關食安大海撈蛋。（圖／台中市政府提供，2023.09.17）
▲台中市長盧秀燕喊話農業部，盡快提供洗選加工業者清單及分配數量，別讓基層公務員為把關食安大海撈蛋。（圖／台中市政府提供，2023.09.17）

記者顏幸如／台中報導

農業部長陳吉仲昨公佈進口蛋後續處理情形，率先以片斷資料進行稽查的台中市政府卻發現，業者進口後就將蛋交給農業部，並不清楚蛋的去向，中小商家或消費者也搞不清是國產蛋或進口蛋，市長盧秀燕說，市府為把關食安，大海撈針查了100多家，希望農業部盡快提供洗選加工業者清單及分配數量，讓地方政府能更精準掌握流向、進行查察。

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進口蛋爭議連環爆，台中市長盧秀燕15日透露，台中市政府向農業部索取進口蛋流向資料雖被拒，但向衛福部索取到片斷資料，初步已聯合台北市、桃園市進行第一波稽查，全力阻止蛋蛋危機。行政院副院長鄭文燦緊急出面滅火，指是溝通出誤會，中央並沒有不給資料，但遭時力打臉；農業部長陳吉仲昨公佈進口蛋後續處理情形，依然未說清楚具體流向。

盧秀燕今（17）日出席「青諮委員授證暨共識營」活動，受訪時表示，陳吉仲主動公布台灣進口蛋進口情形，「這是好的開始，我們非常感謝」。但台灣民眾及地方政府最在乎的不只是進口，還有蛋的流向，她要再拜託農業部，盡快給地方政府所有洗選加工業者的清單及分配數量。

▲台中市長盧秀燕今出席「青諮委員授證暨共識營」活動。（圖／台中市政府提供，2023.09.17）
▲台中市長盧秀燕今出席「青諮委員授證暨共識營」活動。（圖／台中市政府提供，2023.09.17）
盧秀燕舉例說，中市府前兩天拿到一個進口商資料，倉庫在新北，因此委託新北市政府協助查察，但業者說他們只負責進口，蛋進口後就交給農業部，因此不知蛋的去向。她猜測有可能交給類似台農等洗選業者或加工業者，所以地方政府迫切需要掌握洗選業者、加工業者名單和數量，「這樣我們就不用大海撈針的查蛋」。

盧秀燕說，根據昨天農業部公布資料，進口蛋17%是上架或下架、加工蛋高達23%，例如液態蛋、白煮蛋或魯蛋等，加工蛋比上架蛋還多。但加工蛋或液態蛋沒有盒裝包裝，基層中小商家或消費者搞不清是國產蛋或進口蛋。前兩天桃園還查獲液態蛋將進口蛋、國產蛋混在一起。她認為必須掌握蛋的流向，才能具體查蛋，因此拜託農業部，盡快提供各縣市政府加工洗選蛋業者清單與分配數量。

盧秀燕強調，事件發生以來，查蛋工作未因假期而停止，中市府大海撈針查了100多家，目前進行第2波液態蛋查察。若農業部能盡快提供洗選加工業者清單及分配數量，基層就不用大海撈針，得以更精準掌握流向並進行查察。

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