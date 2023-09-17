法國名導罹病兒入鏡獻唱！《塞納河上的船屋》太感人勇奪金熊獎
榮獲柏林影展最佳影片金熊獎的紀錄電影《塞納河上的船屋》，日前也榮膺第10屆桃園電影節開幕片。該片是法國名導尼可拉斯菲力柏特（Nicolas Philibert）的最新力作。法國名導傑拉德戈茲蘭（Gérard Gozlan）的兒子馮索瓦（François）是一名精神障礙患者，他在片中幽默自諷、獻唱〈人體炸彈〉（Human Bomb）開場，廣獲外媒好評。
記者黃雅琪／綜合報導
《塞納河上的船屋》片中一名精神障礙患者，是法國知名紀錄片導演暨影評人傑拉德戈茲蘭的兒子馮索瓦，他在努力治療40年後病況依然，有天沮喪地跟父親說：「爸，我知道你這一生唯一失敗的事，就是有了我。」讓一旁的母親聽到當場痛哭。但馮索瓦反因生病、贏得家人更多的愛：「我父親從不介意我生這個病，他只要我快樂！」家人的愛讓馮索瓦從不自卑，人生反而活得更瀟灑。
導演菲力柏特的電影總以關切人文為出發，電影《塞納河上的船屋》就強調「藝術是最美麗的治療」；劇情講述：巴黎塞納河上的一座駁船「堅毅號」，作為巴黎市民精神日托中心的故事。這些帶有精神障礙的主角們，在電影中卻都不是「病人」，而是一個個真實有趣的人，他們在這裡展開歌唱、繪畫、烹飪、電影、寫作及縫紉等藝術學習，重新建立他們原本被視為絕望的人生。
這座水上的木造建築物「堅毅號」，是由巴黎「塞納藝術」（Seine Design）一群建築師所設計，總面積約200坪，於2010年7月「開業」，專門接收巴黎人文薈萃的1－4區精神障礙的成年人，為他們提供環境與輔導，幫助他們恢復或重振精神。《塞納河上的船屋》10月6日全台上映。