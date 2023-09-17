影音／巨石強森重返摔角場！用「招牌技」秒殺對手 全球粉絲嗨翻
51歲的好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson），近年來拍攝許多電影作品斬獲佳績，成為動作片最希望找到的指標性演員，但這也讓不少粉絲淡忘了他原本其實是WWE摔角明星The Rock的身分，不過昨（16）日他睽違四年再登上摔角台，更秀出許多招牌摔角招式秒殺對手，以實際行動向世界宣告自己寶刀未老。
記者潘毅/綜合報導
世界摔角娛樂（WWE）昨（16）日在各大社群平台上分享巨石強森久違以摔角選手出現於螢光幕前的珍貴片段，當他的招牌登場音樂響起時，現場所有觀眾直接陷入瘋狂！
巨石強森登上擂台後，也先拿起麥克風與全場觀眾打招呼，隨後開始向表演秀對手西奥里（Austin Theory）互嗆，沒想到雙方講到一半，西奥里不講武德率先出手偷襲，巨石強森的墨鏡都還沒脫掉，臉部被招呼好幾拳。
不過當巨石強森反應過來後，擂台上的情勢立即大逆轉，The Rock先是使出「脊背炸彈摔」（Spinebuster），等到西奥里倒地不起時，又使出招牌技「人民肘擊」（People's Elbow），直接完結這場比賽。
影片才上架一天左右，就在Youtube上累積突破3百萬次觀看，也顯見巨石強森的魅力無窮，至今都是全球摔角迷的最愛。