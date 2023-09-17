羽生結弦新婚妻露臉！與小提琴家末延麻裕子相識4年 悄談姊弟戀
日本知名「花滑王子」羽生結弦8月無預警宣布閃婚消息，讓女粉絲為之心碎，新婚妻子身分未公開，引起外界紛紛揣測，從前AKB48成員渡邊麻友、鋼琴家松田華音及傳過緋聞的高中同學，都被媒體一一點名，如今日媒《週刊女性》爆料，被羽生結弦極度保護的神祕女子，疑似是小提琴家末延麻裕子，不過羽生尚未證實緋聞真實性。
記者江芷稜／綜合報導
28歲的羽生結弦曾獲得冬奧、世錦賽金牌，是男子花滑賽事大滿貫得主、日本超人氣的國民偶像，去年引退結束職業生涯，轉型為表演型選手。具有中性氣質的他，行事相當低調，特別注重隱私，從未公布感情生活，私領域一直是個謎，受訪時曾透露理想對象是類似女星上戶彩這樣可愛、嬌小的異性，會令人湧現想保護她的勇氣。
不過，羽生的海內外粉絲眾多，即使想要25、26歲成婚，仍擔心粉絲反彈，害怕她們會感覺被背叛，對結婚一事猶豫不已，去年他突然宣布退役，被視為打算成家的第一步，身邊也有年輕女子出現，不過知情人士全都封口，也沒有被偷拍到任何約會畫面，羽生結弦8月宣布閃婚後，妻子身分保密到家，讓人更加好奇。
《週刊女性》爆料，羽生結弦妻子疑似是比他年長8歲的美女小提琴家末延麻裕子，兩人2019年在表演賽合作過，關係變得熱絡，36歲的末延麻裕子自4歲開始學習音樂，曾和經紀公司簽約，發行個人演奏專輯、演出音樂節目，和體育選手有合作經驗，但她去年11月無預警停工，刪除社群平台帳號，母親透露她已經結婚，不願透露對象身分。結婚報導一出在日本引發轟動，羽生結弦的經紀公司表示，這是個人隱私不便回答，依舊留下謎團。