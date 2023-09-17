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羽生結弦新婚妻露臉！與小提琴家末延麻裕子相識4年　悄談姊弟戀

▲日本「花滑王子」羽生結弦（左圖）8月閃婚，新婚妻子被爆料是小提琴家末延麻裕子。（圖／羽生結弦推特、翻攝自網路）
▲日本「花滑王子」羽生結弦（左圖）8月閃婚，新婚妻子被爆料是小提琴家末延麻裕子。（圖／羽生結弦推特、翻攝自網路）

記者江芷稜／綜合報導

日本知名「花滑王子」羽生結弦8月無預警宣布閃婚消息，讓女粉絲為之心碎，新婚妻子身分未公開，引起外界紛紛揣測，從前AKB48成員渡邊麻友、鋼琴家松田華音及傳過緋聞的高中同學，都被媒體一一點名，如今日媒《週刊女性》爆料，被羽生結弦極度保護的神祕女子，疑似是小提琴家末延麻裕子，不過羽生尚未證實緋聞真實性。

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▲日本花式滑冰男神羽生結弦閃婚，新婚妻疑為前AKB人氣偶像渡邊麻友，因渡邊麻友曾在IG上甜蜜告白過。（圖／美聯社／達志影像，渡邊麻友推特）
▲日本花式滑冰男神羽生結弦閃婚，一度傳出對象是前AKB人氣偶像渡邊麻友（右圖），因為她曾在IG上向羽生結弦甜蜜告白過。（圖／美聯社／達志影像，渡邊麻友推特）
▲小提琴家末延麻裕子2019年和羽生結弦合作，關係變得熱絡。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子2019年和羽生結弦合作，關係變得熱絡。（圖／翻攝自網路）
28歲的羽生結弦曾獲得冬奧、世錦賽金牌，是男子花滑賽事大滿貫得主、日本超人氣的國民偶像，去年引退結束職業生涯，轉型為表演型選手。具有中性氣質的他，行事相當低調，特別注重隱私，從未公布感情生活，私領域一直是個謎，受訪時曾透露理想對象是類似女星上戶彩這樣可愛、嬌小的異性，會令人湧現想保護她的勇氣。

▲羽生結弦。（圖／美聯社／達志影像）
▲羽生結弦是日本的超人氣國民偶像。（圖／美聯社／達志影像）
▲小提琴家末延麻裕子去年引退，刪除了社群平台。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子去年引退，刪除了社群平台帳號。（圖／翻攝自網路）
不過，羽生的海內外粉絲眾多，即使想要25、26歲成婚，仍擔心粉絲反彈，害怕她們會感覺被背叛，對結婚一事猶豫不已，去年他突然宣布退役，被視為打算成家的第一步，身邊也有年輕女子出現，不過知情人士全都封口，也沒有被偷拍到任何約會畫面，羽生結弦8月宣布閃婚後，妻子身分保密到家，讓人更加好奇。

▲日本「花滑王子」羽生結弦曾表示25、26歲就想結婚。（圖／羽生結弦推特）
▲日本「花滑王子」羽生結弦曾表示25、26歲就想結婚。（圖／羽生結弦推特）
▲小提琴家末延麻裕子（中）悄悄結婚，母親不願透露男方身分。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子（中）悄悄結婚，母親不願透露男方身分。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子曾和經紀公司簽約、發行專輯。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子曾和經紀公司簽約、發行專輯。（圖／翻攝自網路）
《週刊女性》爆料，羽生結弦妻子疑似是比他年長8歲的美女小提琴家末延麻裕子，兩人2019年在表演賽合作過，關係變得熱絡，36歲的末延麻裕子自4歲開始學習音樂，曾和經紀公司簽約，發行個人演奏專輯、演出音樂節目，和體育選手有合作經驗，但她去年11月無預警停工，刪除社群平台帳號，母親透露她已經結婚，不願透露對象身分。結婚報導一出在日本引發轟動，羽生結弦的經紀公司表示，這是個人隱私不便回答，依舊留下謎團。

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