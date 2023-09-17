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寂寞經濟正夯！馬來西亞男大生網路陪聊、吃飯逛街　月入超過20萬

▲馬來西亞一名男大學生提供網路陪聊、逛街吃飯的服務，每個月最多可賺取高達3萬令吉的收入。（圖／翻攝自The Star）
▲馬來西亞一名男大學生提供網路陪聊、逛街吃飯的服務，每個月最多可賺取高達3萬令吉的收入。（圖／翻攝自The Star）

國際中心楊雅婷／綜合報導

大學生打工項目五花八門，隨著現代人獨居的情況越來越多，「寂寞經濟」不僅是新的商機，也帶來了新的工作機會。馬來西亞一名男大學生搭上了這股熱潮，提供網路陪聊、逛街吃飯和「線上男友」等服務，每個月最多可賺取高達3萬令吉（約新台幣20萬元）的收入。

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這位化名萊漢的馬來西亞男子，從2019年讀大學時開始提供這些服務，收費根據顧客「客製化」需求而定，不同的服務項目價格不同，端看客戶需要什麼。萊漢表示，像是透過電話或視訊通話的陪聊服務，一小時的收費3500令吉（約新台幣24000元），如果想要出來見面，會有不同的價格，生意好的時候，每月收入最高可達到3萬令吉。

萊漢說，自己一天至少會有一個顧客，最多可以到五個客人，這些客人的要求五花八門，「無論如何，一切都會收費」。

至於是什麼樣的人會尋求這類「線上男友」、「出租男友」的陪伴服務呢？萊漢指出，他的客戶有男有女、有單身有已婚，也有不少人是專業人士。一開始從事這份行業只是覺得好玩，但經營幾年下來，現在萊漢已經全心投入這份職業。不過他強調，自己的服務範圍僅限合法活動，絕不涉及違法情事。

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