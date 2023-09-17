金鐘58／Melody離婚後收喜訊淚崩！和沈玉琳搭檔生涯首入圍金鐘
藝人Melody（殷悅）和「荒謬大師」沈玉琳聯手主持的晚間談話性節目《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎綜藝主持人獎。Melody在IG上分享感言，講沒兩句就掉淚，沈玉琳在旁說：「Melody印證一句話，情場失意事業就會得意」，呼應她近期離婚一事。
記者薛羽彤／綜合報導
Melody和沈玉琳都是第一次入圍金鐘獎，Melody日前PO出一段影片，她得知入圍消息當下，正想講感言時，才說沒兩句話就落淚，一旁的沈玉琳表示，「Melody最近很多風波，傳來這個好消息，印證一句話，情場失意事業就會得意」，Melody也趕緊說明這是喜悅的眼淚。
Melody開心表示，《11點熱吵店》主持至今3年多，「做這個節目很開心，這3年帶給我很大的歡樂」，同時感謝沈玉琳在她主持生涯的第一個帶狀節目，就可以帶領她一起入圍金鐘獎，她表示「是我從不敢想的榮耀。」沈玉琳也說：「此生第一次入圍，真的是光宗耀祖，尤其可以跟我敬仰的憲哥、瓜哥同項入圍，實在是萬分榮幸。」
Melody 7月宣布與富商吳育奇結束17年婚姻，離婚風波不斷，Melody被爆奪走前夫家上億房產、逼男方簽下協議；男方也傳出為此委託律師提出「離婚協議無效之訴」，離婚後雙方撕破臉。