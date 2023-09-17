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日天婦羅名店誤將「漂白水」當水　日女喝下催吐遭冷回：造成困擾

▲日本天婦羅名店「銀座天一」日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的事件。（圖／翻攝自FLASH）
▲日本天婦羅名店「銀座天一」日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的事件。（圖／翻攝自FLASH）

國際中心徐筱晴／綜合報導

於1930年創立的日本知名天婦羅老店「銀座天一」近來爆出食安事件，該餐廳的「銀座三越分店」的店員日前誤將漂白水拿給客人飲用，使得該名客人喉嚨劇痛、嘔吐，最後緊急送醫，日媒指出，當時店員被發現之後，還企圖將漂白水倒掉煙滅證據，且對客人的痛苦視若無睹。目前該分店已經遭到衛生機關處分暫停營業。

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根據《FLASH》報導，事情發生在8月31日，日本一對夫婦前往位於東京銀座的「銀座天一」銀座三越分店用餐，進入店內後，妻子感到口渴便向店員要了一杯常溫水來喝，隨後才開始點餐，但一直到點完餐，店員始終都未將水送上來。

在向店員點餐後，，妻子再次向正要帶著飲料單回廚房的中年女店員要求「請先上水」。該店員隨後端了1杯水和2杯烏龍茶上桌，口渴的妻子隨即大口喝水，卻發現水中有奇怪的味道，先後向櫃台後面的男店長與當初端水的女店員表達有問題，但都沒有得到任何反應。

妻子再度聞了杯子中的液體，發現的確有明顯的刺激性臭味，沒想到女店員一語不發的將杯子拿走並走回廚房，此時妻子已經開始覺得喉嚨痛，但擔心杯子被帶走，事情就會被掩蓋過去，因此她跟在女店員後面一起進入廚房，發現女店員竟然要將水倒掉，妻子隨即上前將杯子搶了過來。

妻子後續也叫丈夫聞聞看杯子的味道，丈夫聞了一聞後，發現杯中的飲用水有強烈的鹽酸刺激味。由於妻子喉嚨開始發痛，店家也無動於衷，於是她緊急打電話報警，當下喉嚨愈來愈痛，就把手機塞給丈夫，用手指開始挖，試圖催吐。

但在妻子催吐的過程中，另一名女店員此時過來說「請不要在這裡做這種事，會造成我們的困擾，請去廁所。」店長則是惱怒地看著，一直到妻子因為症狀越來越嚴重，只能趴在吧台上，痛苦不已，店家才發現事情不對勁，將桌上保溫壺的水倒進玻璃杯中端來，開始催促妻子漱口。

丈夫隨即察覺不對勁，因為妻子喝的水並不是來自桌上保溫壺，接著憤而走進廚房，在洗碗槽旁邊發現一個不銹鋼水瓶，一打開蓋子就聞到了強烈的刺鼻味。在逼問女店員之後，對方才承認用這個不鏽鋼水瓶加水。

據報導，「銀座天一」會把天婦羅蘸汁倒進不銹鋼水瓶，清洗時會倒入用水稀釋過的漂白劑進行漂白。而女店員誤把不銹鋼水瓶當成裝了飲用水的保溫瓶，才會將含有漂白劑的水倒入玻璃杯端給客人。但丈夫認為，兩者的外型與尺寸根本就不同，因此他認為店員不可能誤認。

妻子最後被送往醫院進行急救，醫師診斷，女子因誤飲含有次氯酸鈉的水，導致急性中毒，由於有腐蝕性食道炎和食道穿孔的危險，需要集中治療並觀察，因此必須住院3至5天。

在發生該起事件後，「銀座天一」第二天仍繼續營業，直到收到東京都中央區保健所的勒令停業處分後，才停業7天。而夫妻倆無法忍受「銀座天一」的應對處理方式，決定向築地警察署提出業務上加重過失傷害等罪名的受害說明。

「銀座天一」在1930年成立，創業近百年，深受財政界人士喜愛，包括銀座本店在內，全日本總計有29間店鋪。


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