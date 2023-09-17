日天婦羅名店誤將「漂白水」當水　日女喝下催吐遭冷回：造成困擾

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在向店員點餐後，，妻子再次向正要帶著飲料單回廚房的中年女店員要求「請先上水」。該店員隨後端了1杯水和2杯烏龍茶上桌，口渴的妻子隨即大口喝水，卻發現水中有奇怪的味道，先後向櫃台後面的男店長與當初端水的女店員表達有問題，但都沒有得到任何反應。
妻子再度聞了杯子中的液體，發現的確有明顯的刺激性臭味，沒想到女店員一語不發的將杯子拿走並走回廚房，此時妻子已經開始覺得喉嚨痛，但擔心杯子被帶走，事情就會被掩蓋過去，因此她跟在女店員後面一起進入廚房，發現女店員竟然要將水倒掉，妻子隨即上前將杯子搶了過來。
妻子後續也叫丈夫聞聞看杯子的味道，丈夫聞了一聞後，發現杯中的飲用水有強烈的鹽酸刺激味。由於妻子喉嚨開始發痛，店家也無動於衷，於是她緊急打電話報警，當下喉嚨愈來愈痛，就把手機塞給丈夫，用手指開始挖，試圖催吐。
但在妻子催吐的過程中，另一名女店員此時過來說「請不要在這裡做這種事，會造成我們的困擾，請去廁所。」店長則是惱怒地看著，一直到妻子因為症狀越來越嚴重，只能趴在吧台上，痛苦不已，店家才發現事情不對勁，將桌上保溫壺的水倒進玻璃杯中端來，開始催促妻子漱口。
丈夫隨即察覺不對勁，因為妻子喝的水並不是來自桌上保溫壺，接著憤而走進廚房，在洗碗槽旁邊發現一個不銹鋼水瓶，一打開蓋子就聞到了強烈的刺鼻味。在逼問女店員之後，對方才承認用這個不鏽鋼水瓶加水。
據報導，「銀座天一」會把天婦羅蘸汁倒進不銹鋼水瓶，清洗時會倒入用水稀釋過的漂白劑進行漂白。而女店員誤把不銹鋼水瓶當成裝了飲用水的保溫瓶，才會將含有漂白劑的水倒入玻璃杯端給客人。但丈夫認為，兩者的外型與尺寸根本就不同，因此他認為店員不可能誤認。
妻子最後被送往醫院進行急救，醫師診斷，女子因誤飲含有次氯酸鈉的水，導致急性中毒，由於有腐蝕性食道炎和食道穿孔的危險，需要集中治療並觀察，因此必須住院3至5天。
在發生該起事件後，「銀座天一」第二天仍繼續營業，直到收到東京都中央區保健所的勒令停業處分後，才停業7天。而夫妻倆無法忍受「銀座天一」的應對處理方式，決定向築地警察署提出業務上加重過失傷害等罪名的受害說明。
「銀座天一」在1930年成立，創業近百年，深受財政界人士喜愛，包括銀座本店在內，全日本總計有29間店鋪。