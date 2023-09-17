12星座靠度假解水逆！金牛座找刺激　潔癖處女座必去日本「這裡」

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因為水逆而讓安靜的摩羯座感到更孤獨，推薦體驗冒險假期放鬆心情！譽為「世界冒險之都」的紐西蘭「皇后鎮」，擁有豐富多元的高空彈跳、滑翔翼、跳傘等極限運動，尤其到吉布斯頓谷在峽谷與瀑布旁進行溪降、或報名越野和噴射快艇冒險，都能心跳加速、盡情享受大自然的暢快感。推薦入住可一覽瓦卡蒂普湖和知名的卓越山美景的「Kamana Lakehouse」落地窗房間。
📌獨立的水瓶座體驗越南「北河」小眾而寧靜的旅遊
根據Booking.com平台數據，獨立而隨和的水瓶座較喜歡小眾目的地。位於越南北部的「北河」，是花苗族的寧靜鄉村，每到週日則以色彩繽紛的熱鬧市集聞名；還可前往車程不遠的黃素浮村（Huang Thu Pho），探訪澎湃瀑布和絕佳健行步道。還可入住能享受翠綠山脈與稻田景致的永續旅宿「La Beauté Bắc Hà」。
📌想像力豐富的雙魚座到葡萄牙「里斯本」激盪創意
「里斯本」是Booking.com旅人推薦的十大藝術目的地之一，受封藝術愛好者的理想之地，只要入手當地城市卡，就能無限次乘坐公共交通工具，造訪宏偉的美術館、老城區浪漫的建築、各式博物館，相當適合創意無限的雙魚座；還能乘坐里斯本日落遊船行程，沿著里奧特茹河（Rio Tejo）欣賞美麗的城市景色，在河畔入住優雅富有藝術氣息的「54 São Paulo」公寓，十分愜意。
📌愛冒險的牡羊座勇闖智利「聖佩德羅德阿塔卡馬」
熱情洋溢的牡羊座喜愛冒險，智利的探險之旅正好投其所好，位於安第斯山脈的綠洲「聖佩德羅德阿塔卡馬」，適合探索附近月亮谷粉紅紋路的山脈，或去鹽灘觀賞紅鶴，也可體驗浸泡在藍綠色的巴爾蒂納奇潟湖中；夜晚還是無光害、相當適合觀星的理想地點。而且據聞豐富的石英和銅礦還能給予人們正面能量，可以留宿「聖佩德羅德阿塔卡馬」郊區的「Nayara Alto Atacama」，享受地熱水療課程及6座小型游泳池等設備，好好釋放活力。
📌需要刺激的金牛座到佛羅里達州「奧蘭多」來趟雲霄飛車之旅
固執難解的金牛座容易被水逆困窘，不如到佛羅里達州「奧蘭多」來趟刺激的雲霄飛車之旅，一次探索迪士尼樂園、環球影城、還有LEGOLAND樂高樂園，超過 50 項遊樂設施與獨特表演。或到清水海灘搭乘郵輪沿著卡拉德西島（Caladesi Island）海岸欣賞瓶鼻海豚、或租車探險美麗的濕地與紅樹林。推薦入住「洛伊斯皇家太平洋度假飯店」可俯瞰潟湖式游泳池，還能步行或搭乘免費水上計程車往返環球影城，並擁有遊樂設施的快速通關服務。
📌熱愛快節奏城市步調的雙子座沉浸英國「倫敦」文化底蘊
常給人反覆無常印象的風象星座雙子座，就到快節奏的城市步調甩開負面情緒。充滿文化底蘊的英國「倫敦」還能同時享受喧鬧夜生活，參加倫敦秘境步行導覽，探索隱密中世紀庭院，或踏上歷史悠久的老酒吧喝一杯，或造訪頂級餐館、蘇活區街道小食。入住市中心交通便利的「一個轉角住宿加早餐旅館」體驗古老英式魅力。
📌情感豐富的巨蟹座到泰國「曼谷」找回活力
情感豐富的巨蟹座可能在行星逆行時感到溝通能力受阻礙，熱情好客的泰國「曼谷」可探索金碧輝煌的古老寺廟、特有文化風情及傳統美食，除了乘坐長尾船體驗丹嫩莎朵水上市場，還可欣賞嶄新王權大京都大廈玻璃天空步道觀景台居高臨下的美景。入住位於知名小吃街區的「金農頂級青年旅館」，除了客房還有背包客房或女性專用宿舍房，迎合不同價位需求。
📌勇於挑戰的獅子座可體驗澳洲「凱恩斯」刺激活動
容易在水逆時感到缺乏他人關懷的獅子座，可藉旅行維繫朋友或家人的連節，昆士蘭東北海岸的「凱恩斯」，可嘗試高空 4500 公尺的跳傘、或參加大堡礁浮潛和潛水之旅、乘坐直升機飛越珊瑚礁等，是Booking.com 旅人最推薦體驗刺激活動的地點。居住在雨林中的「Cairns Rainforest Retreat」，享受頂樓泳池、烤肉設施和營火，盡情交友。
📌潔癖處女座必去日本「東京」體驗五星住宿與SPA
有著完美主義的處女座，有可能受到行星逆行產生負面能量，造訪融合歷史文化與現代科技的日本「東京」，很適合嚴謹的土象星座。能參加箱根私人之旅，健行穿越地景富變化的富士箱根伊豆國立公園，或乘坐遊船穿越火山口湖，欣賞富士山的壯麗景色。推薦日本橋地區「Mandarin Oriental」住宿，擁有多家高級餐廳和屢獲殊榮的SPA，能好好享受 5 星級的奢華住宿體驗。
📌浪漫主義的天秤座適合造訪義大利「波托菲諾」
喜歡沉浸在愛裡面的天秤座，水逆時刻別忘記要好好愛自己，擁有色彩柔和建築、超級遊艇和高級精品店的義大利「波托菲諾」海濱村莊，是 Booking.com 旅人最愛的浪漫目的地之一。可以盡情參訪壯闊的古道、山丘、全景風光之旅，導遊還會邊彈吉他邊吟誦城市的過去。入住座落波托菲諾灣的「Portofino Above The Sea」時尚飯店，開窗就能見到海景，在大啖新鮮的海鮮料理。
📌神祕內斂的天蠍座前往德國「柏林」低調暢遊街頭藝術和夜生活
受行星逆行可能影響人際關係的天蠍座，個性向來神祕內斂，可以藉旅遊重建或反思關係，擁有豐富的歷史文化、街頭藝術和夜生活的德國「柏林」，可盡情飽覽被聯合國教科文組織列為世界遺產的博物館島，擁有五座世界知名的博物館；或在同樣是世界遺產的史波里瓦德生態保留區，乘坐傳統淺底船及獨木舟。下榻普倫茨勞貝格區的「布里麗安公寓飯店」，週末造訪莫爾帕克公園（Mauerpark Park）的跳蚤市場，感染街頭藝術氛圍。
📌喜歡挑戰的射手座到中國西藏「拉薩」感受文化刺激
射手座今年的工作可能會碰到波折，直到逆行的狀態逆轉，推薦透過文化刺激，讓生活更充實。以高山、湖泊和威嚴的佛教寺院而聞名的西藏「拉薩」，可參加布達拉宮半日遊體驗文化，擁有冒險精神的的射手座也可以造訪大昭寺周遭的熱鬧市集，品嘗饃饃、粗麵條湯麵等當地特色菜餚，再搭配青稞酒。入住海拔超過3千公尺的「拉薩瑞吉度假酒店」，享受布達拉宮景觀花園的美景、金色瓷磚泳池和冥想花園。
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