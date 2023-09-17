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Makiyo離婚心情好！嗨喊「想再婚生孩子」　開口要跑車嚇壞對象

▲恢單的Makiyo不排斥再婚，前提是要對方能跟她生孩子。（圖／中天綜合台提供）
▲恢單的Makiyo不排斥再婚，前提是要對方能跟她生孩子。（圖／中天綜合台提供）

記者江芷稜／綜合報導

離婚在現今社會已是常態，夫妻感情不睦，只要擁有良好經濟基礎，女方經常大方跟老公說掰掰，高唱一個人的精彩，中天綜合台《同學來了》邀請恢單的藝人Makiyo、何妤玟、阿諾暢談離婚後的感情生活，擺脫前夫的Makiyo心情大好，她表示不會排斥再婚，擇偶條件是要能生小孩，「因為我想要再生一個，所以才想再找對象。」

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▲Makiyo老公小金（右）莫名被嗆「假掰」。（圖／翻攝自Makiyo臉書）
▲Makiyo（左）和老公小金結婚1年多，就因照顧小孩意見不同離婚。（圖／翻攝自Makiyo臉書）
Makiyo結束1年多婚姻，恢單後生活自在，開心表示「本來交男友就已經夠麻煩，要被管、要被限制，老公一定更煩，所以離婚後，我只覺得Ya！」目前已有追求者，她不排斥再婚，條件是對象要有生育能力，因為自己想再生一個，所以要找對象。

閱人無數的她碰過各種類型的男生，個性直來直往，談戀愛喜歡直球對決，她透露最無法接受愛炫耀的男生，有男生豪氣說自己有好幾輛跑車，車太多、開不完，結果Makiyo直接開口「那你送我一台啊」，立刻把對方嚇一跳，「因為他們要的答案是女生貼上去說『你好厲害喔』，但我是強盜，我看過太多有錢人了。」

▲何妤玟最無法接受小氣的男生。（圖／中天綜合台提供）
▲何妤玟最無法接受小氣的男生。（圖／中天綜合台提供）
何妤玟曾交往過小氣的男生，不僅吃飯要AA制，連零錢都要算得清清楚楚，這種類型的男生讓她很反感，感覺相處有點累，所以她想到一招對決，就是輪流請客，孰料男方只邀她吃攤販平價小吃，她卻請客知名餐廳或飯店，「他還會邊吃邊說『沒有夜市好吃，我陪妳吃，妳應該要謝謝我』，所以這種男人要不得，因為如果有一天我發生一些狀況需要用錢，他也不會支持我。」

▲阿諾遇到自認「出錢就是老大」的男生，讓她大吃一驚。（圖／中天綜合台提供）
▲阿諾遇到自認「出錢就是老大」的男生，讓她大吃一驚。（圖／中天綜合台提供）
阿諾則不能接受男生有「出錢就是老大」的想法，「我記得有一次男友在開車，我只是說了一句『前面右轉去目的地比較快』，他就說『妳閉嘴，妳就是我養的，我講話的時候，妳聽就好了』，我真的傻眼。」此話一出，Makiyo氣憤不已，直呼「我喝醉的話就打下去了」。何妤玟也說：「這種男生真的很多，買個東西給妳就一直重複講，但那個東西如果我們也買得起，那也還好啊。」這集節目明（18）日晚間9點在《同學來了》播出。

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