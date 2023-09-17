最新空污排放清冊公布！110年空汙量較前期減19%、PM2.5改善最多

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環境部分析110年空污排放減量的原因，主要是持續推動空氣污染防制方案（109年至112年）的成果，以及因Covid-19疫情使經濟活動較過往有些不同。
在工業（點源）方面，因轉單增加活動強度，雖110年相較108年工業部門能源消費量增加7%、列管工廠數增加9%，但在跨部會推動鍋爐改善（2,502座）、國營事業改善（台電）、加嚴管制措施（既存污染源削減、有害污染物、水泥業）等措施下，主要空污排放量仍較108年減少8.5%。
在交通（線源）方面，110年因三級警戒物流運輸需求增加，全年柴油車車行里程增加5%，但民眾使用之小客車里程數減少7%；而環境部推動汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，因此主要空污排放量相對減少26.5%。
在其他污染（包含非公路運輸及面源）部分，110年營建工程施工面積較108年增加46%，使污染負荷增加，但環境部同步於110年加嚴「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規範，並加嚴船舶燃油硫含量限值、推動稻草使用腐化菌、減少紙錢焚燒10%、餐飲業油煙輔導改善等工作，使主要空污排放量相對減少23%。
環境部強調，雖然近年空污排放呈現減量趨勢，但之後的減量將如同擰毛巾般日趨艱難，環境部繼執行第一期空氣污染防制方案（109年至112年），確保疫情後空氣品質改善外，亦已研擬第二期空氣污染防制方案（113年至116年）陳報行政院審查中，期藉由精準治理並搭配淨零轉型減污共利效應，持續守護國民健康。
環境部指出，空污排放清冊對於空污管制相當重要，藉由定期盤點更新各污染排放變化情形，可提供政策擬定、空品模式模擬、污染活動分析等層面應用，歡迎各界下載使用；空污排放清冊原本比照美國等先進國家3年更新一次，因應各界期待，於精進作業方式後，可加速為每2年更新一次。