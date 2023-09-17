台灣神明出差東京！哈台族擠爆TAIWAN PLUS、陳耀訓7分鐘完售

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各種台灣小吃席捲現場，即便天氣炎熱仍有大量排隊人潮，以昨天單日銷售量計算，蜷尾家冰淇淋售出700支；連珍帶來芋泥球、芋頭牛奶等商品，賣出破千份；台灣小吃攤大賣，單日即突破兩日銷售目標；與台酒、農業部聯名推出龍膽石斑料理的NOGHA HOTEL套餐也銷售一空，今天將持續販售，其中OMAR威士忌大受好評，以泥煤口味特別受到喜愛。文總表示，今天現場人潮比開幕日更多，預計銷售量將突破昨天紀錄。
文總表示，今年TAIWAN PLUS再度把神明請到東京，除了往年參與的台北霞海城隍廟月老，今年還有城隍老爺、城隍夫人，以及艋舺青山宮靈安尊王，城隍廟帶來折八卦符、畫家將臉譜、求東京限定版平安符等活動，甚至有過往信眾前往還願，感謝神明保佑好姻緣，「也用紅線牽起兩國情緣」；青山宮攤位則有靈安尊王及枷鎖將軍坐鎮，讓日本民眾體驗擲筊，還準備真的有餅香的鹹光餅吊飾贈送給民眾，吸引不少台日朋友前來拍照體驗。
為了加強台日之間的交流，「TAIWAN PLUS 2023台日一緒に」也特別舉行「台灣流行語」教室，請到也是哈台族一員的KOL田中佑典當老師，教日本人講台語，更親近台灣。
今年許多攤位以「台日聯名」的方式共同出攤，台灣設計創作者「WHOSMiNG」與日本的手寫插畫家「CHALKBOY」在上野再度合體，讓遊客體驗雙人似顏繪活動，加深台灣交流。
活動共同主辦單位「誠品生活日本橋」所在的COREDO室町Terrace大屋根廣場現場也很熱鬧，以台灣為主題的TAIWAN MARKET DAY & NIGHT，在白天與夜晚各規劃了不同的深度體驗活動。白天由國立台灣工藝研究發展中心舉辦了「Craft loop-台灣工藝現在式」主題特展，並舉辦了各式工藝手作體驗，包含藍染明信片、樹皮胸花、新埔柿染坊等。
天色漸暗，誠品生活邀集市集參與的餐點品牌，免費請民眾吃頓台式晚餐，有鹹酥雞、滷肉飯、香烤貢丸、滴雞精、新鮮愛文芒果、晶鑽鳳梨、各式養生堅果酥、玉荷包愛玉飲、銀耳露、啤酒，吸引許多日本民眾參加。
文總說明，「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」上野公園活動將於日本時間今晚6點結束，誠品日本橋所舉辦的展覽、講座將持續到10月2日，歡迎所有喜歡台灣的日本朋友，親自來台灣感受台灣豐富的美食與文化。