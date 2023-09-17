杭州亞運／亞運場館大不同！斥資80億翻新 中華隊人工草皮要當心
2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）即將在23日登場，這次棒壘球場在杭州紹興棒（壘）體育文化中心棒球場舉行賽事，其中中國官方已經斥資18億人民幣（約80億台幣）的價格重新翻修場館，而無人小巴，也是這次亞運會特色，杭州將打造無人智慧亞運會。
記者吳政紘/綜合報導
這次中華成棒隊在資格賽休息，25日出發到杭州，9月20日旅外球員全數到齊，中職球員也會在21、22日陸續到齊，經過訓練後，25日搭乘班機前往中國。
而這次亞運會主場館中，棒壘球場館杭州紹興棒（壘）體育文化中心棒球場，其中有2座棒球場、2座壘球場，1號場地原有座位為5000人，可再另外增加至1萬人，2號場地則是5000至6000人，值得注意的是都是使用人工草皮。
人工草皮的好處，當然是排水快，不用花很多時間整理場地，但相對的也必須要注意草皮是否有過硬狀況，國內目前主要由天然草皮為主，只有天母球場是人工草皮。
民眾到杭州可以使用1元的無人小巴往來場館，亞運會（棒）壘球場館周邊，亞運主題花海已經開工建設，花海總面積約48.3萬平方公尺，以棒（壘）球場館為中心分為南北，以橙色、紅色、黃色為三大主色，