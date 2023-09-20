驚艷「美國達人秀」！菲律賓漁夫爆紅 歌聲讓全場起立鼓掌
一名菲律賓漁夫從小便熱愛唱歌，長大後成為漁夫，過著早上捕魚、下午當外送員的日子，但他從未忘記自己的歌唱興趣。近期他以惠妮休斯頓（Whitney Houston）名曲「我會永遠愛你（I Will Always Love You）」登上「美國達人秀（America's Got Talent）」，由於歌聲實在太過動人，讓全場觀眾起立，並為他歡呼鼓掌。
國際中心賴正琳／綜合報導
「美國達人秀」的YouTube頻道近期上傳羅蘭．阿班德（Roland Abante）在準決賽的演出，只見他歌聲嘹亮且動聽，讓在場觀眾都起立鼓掌，更讓四位評審都非常讚賞，「美國達人秀」也讓這名菲律賓漁夫一夕爆紅。
據悉，阿班德來自菲律賓中部宿霧市（Cebu），他的英語雖然不好，但勤於練習英文歌曲。他在6月的試鏡賽中以宿霧方言維薩亞斯語（Bisaya）透過翻譯表示，他在家鄉時的工作是早上捕魚、下午用摩托車送乘客和餐點外送，平常在社區卡拉ok練唱，並用手機看「美國達人秀」，他表示參演「美國達人秀」是他一輩子的夢想，從未想過會成真。
《ABS-CBN新聞網》報導，「美國達人秀」共有5場準決賽，每場準決賽有11場表演，評審投票後，只有脫穎而出的其中2場演出可進入決賽。阿班德本次讓人驚豔的歌唱影片在「美國達人秀」的YouTube頻道上播出後，引發大量網友熱烈迴響，許多菲律賓人大讚他是「菲律賓之光」。