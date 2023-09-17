韓國職棒安芝儇旋風！台灣鋼鐵集團舉辦啦啦隊選拔

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台灣鋼鐵集團於8月中旬，公布韓國職棒「國民女神」安芝儇，將來台為台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊設計及指導整體啦啦隊培訓課程，隨即在台引起一股安芝儇旋風，球迷們也順勢敲碗台灣鋼鐵集團於明(113)年一軍賽季直接邀請安芝儇加盟WING STARS啦啦隊。
而曾被譽為「最強外掛」的安芝儇，也為正在進行中的Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔創造驚人效應，致台鋼集團啦啦隊徵選活動，參賽者十分踴躍，均搶當韓國職棒「國民女神」安芝儇的學員。
台鋼集團啦啦隊徵選活動，總計有419位報名者完成報名程序，其中有接近8成的參賽者是懷抱星夢的表演素人，最小的報名者只有10歲，無不希望透過台鋼集團之力而打造的培訓系統，立足Wing Stars放眼更閃耀的舞台。
台灣鋼鐵集團身為台灣史上首間同時經營籃、足、棒三項職業運動領域的企業，致力於建構優質運動場域、創造城市發展繁榮，以集團為名，進行選拔的台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊，不同於其他球隊的選拔規格，按部就班、投入專業資源完整規劃的整體賽制，參賽者站上實體的展演舞台，展現出各自與眾不同的WING STARS樣貌。
80位入圍複賽陣容的入圍者，除了掌握時間進行自我介紹外，還須完成歌唱、舞蹈演出及自編的應援歌曲舞蹈，ㄧ對一的把握最精華的十分鐘，向評審團展現自我，期能舞出明日之星。