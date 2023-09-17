Lisa才爆不續約！BLACKPINK安可場穿太辣 又挨批「只穿安全褲」
南韓女子天團BLACKPINK的世界巡迴演唱會《BORN PINK》迎來尾聲，16、17日將在首爾高尺巨蛋舉辦最終安可場，而泰籍成員Lisa先是爆出拒絕續約的消息，導致YG娛樂股票大跌，昨（16）日在演唱會上又因服裝太過火辣引起爭議，不少網友批評：「Lisa根本就是直接穿著安全褲上台。」
記者賴禹妡／綜合報導
BLACKPINK昨日在巡演最終安可場表演許多精彩曲目，Lisa在表演SOLO歌曲〈Money〉時，多加了一段性感地板舞蹈，卻因尺度太大被質疑「當瘋馬秀在表演」。另外，Lisa雖然平時打扮就走性感風格，但在昨日演唱會上，Lisa相較於其他3位團員，服裝更為火辣暴露，引起許多網友熱議，尤其Lisa在謝幕時，只穿著一件粉色短版外套及黑色熱褲，讓不少人直呼：「公司根本只拿了一件安全褲給她穿吧？」
而Lisa日前才被爆料，她二度拒絕YG開出的高額續約金，價碼高達13.1億台幣，且BLACKPINK從8月開始，巡演行程協調難度暴增，就是因為4位成員續約問題，讓粉絲們擔心，這兩次安可場就是4人最後一次同台，連帶引發YG娛樂股票大跌，對此，YG娛樂緊急發聲明表示：「巡演和個人行程，與續約狀況無關。」