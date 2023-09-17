讚賴清德歷練完整 蘇貞昌：國家機器這麼大台、沒摸過的不知道
行政院前院長蘇貞昌今（17）日啟動2024總統暨立委選舉輔選行程，首站前往板橋替子弟兵張宏陸站台，除誇讚張宏陸替板橋爭取許多經費建設地方外，也不忘替總統參選人賴清德拉票，提及四組總統參選人中，賴歷練最完整，一路從國大到立委，台南市長任期結束後更升格「賴神」，經歷還包括行政院長，現在則是蔡英文副手，強調「國家機器這麼大台， 沒摸過不知道」，喊話支持賴清德，延續蔡英文路線，要讓國會過半，讓賴好做事。
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌今日展開輔選行程，首戰來到板橋替張宏陸助講，強調自己輔選第一站沒有幫女兒蘇巧慧，而是來到板橋站替張宏陸站台，誇讚張在他身邊從秘書做到民政局長，經歷兩屆議員與立委，鄉親們一次次地支持他，而他也沒有讓大家失望。
蘇貞昌更細數張宏陸所爭取的板橋建設，包括交通、教育、用水等，喊出「熟門熟路張宏陸」盼鄉親繼續支持，讓板橋繼續發展。
此外蘇貞昌不忘總統參選人賴清德拉票，提及四組總統參選人中，莫過於賴歷練最完整，賴清德不僅是新北子弟，自小被媽媽獨自帶大，自己奮發向上做到醫師，在台南擔任醫師很優秀才請他去做國大代表，之後擔任立委與台南市長，市長任期結束後更升格「賴神」。
蘇貞昌說，此外賴經歷還包括行政院長，現在則是蔡英文副手，去美國、去日本與世界往來，強調國家領導人絕不能隨便，「國家機器這麼大台， 沒摸過不知道」，喊話支持賴清德，延續蔡英文路線，更要讓國會過半，讓賴好做事。