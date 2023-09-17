大直民宅塌陷受災戶動產受損 李四川：擬每戶賠償50萬元
基泰建設因施工不慎導致鄰房塌陷，北市府今（17）日開放受災戶第四輪取物。台北市副市長李四川也到現場關心情況。他表示，今天希望是最後一波取物，法務局目前也正在提出財損估計，預計每戶賠償50萬元。至於有居民收到疑似市府的參與公辦都更意願調查表，李四川則否認「沒有」，市府還在計算中。
記者邱新博／台北報導
李四川今日下午到大直現場關心狀況，他表示，今天把開放的時間延長為1個小時，也動員基泰、搬家公司，物件搬遷的相當順利；原則上今天是最後一波，有一些比較大型的家具，未來若要拆遷時，會請基泰委託搬家公司搬出集中置放，再將建物拆除。
對於住戶在信箱發現一張疑似北市府的參與公辦都更意願調查表，李四川否認「沒有」，市府目前還在就都更的建蔽率、容積率或住戶可提供的條件等進行計算，「市府並沒有做這種事情（只發給住戶意願表）」。若住戶信任台北市政府公辦都更，市府會來辦理。
都發局也說明，北市府並未於大直民宅住戶信箱內發放公辦都更意願調查表，都更處目前正進行範圍評估，後續將辦理說明會。
至於財損部分，李四川說目前正由法務局消保官進行動產概估，會有50萬的財損賠償，若有較高部分的損失，再個別來研議；另外，雙號疏散的165戶受損民宅，會請技師公會鑑定，後續交給基泰盡速修復，若修復能力不足，會請工務局協助，盡速讓居民趕快回來居住。